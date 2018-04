PRI-Morelos se suman a campaña de Gayosso; le prometen 30 mil votos

CUERNAVACA.- El Partido Social Demócrata (PSD) adhirió a su proyecto en conjunto con el PRD a exmilitantes del PRI, se trata de líderes sociales de diversos municipios de Morelos, que le representaría alrededor de 30 mil votos al candidato de la coalición “Juntos por Morelos”, Rodrigo Gayosso Cepeda hijo del gobernador Graco Ramírez.

“Se trata de exmilitantes, líderes sociales, ayudantes municipales que están dispuestos a trabajar por los habitantes de Morelos, sin ningún interés partidista y personal”, aseguró el presidente del PSD, Eduardo Bordonave Zamora, quien reiteró que dicho instituto político a nivel local, sumará a todos aquellos que integren propuesta importantes para la entidad.

En este marco, el candidato del Sol Azteca, Gayosso Cepeda quien aseguró que buscarán reunir los 100 mil votos que se requieren para ganar la elección al gobierno estatal y que de alguna forma, se trata de personajes que confiaron en su proyecto y que están en la disposición de cambiar al Estado.

“Quiero hacer un reconocimiento al PSD por abrir las puertas a estos importantes liderazgos que se suman al proyecto de construir una sociedad más justa”, enfatizó.

Los priistas que este día anunciaron su adhesión al proyecto PSD-PRD, anteriormente estuvieron en la estructura de Maricela Velázquez Sánchez actual coordinadora de la campaña de José Antonio Meade y, quien hace unos días acudió a la sede nacional del tricolor a reclamar que se le negó la diputación plurinominal a nivel local, en la posición número uno y al mismo tiempo reveló que rompió relación con el actual candidato del tricolor a la gubernatura de Morelos, Jorge Meade Ocaranza.

Y es que, la candidatura en mención se le designó en asamblea a la actual diputada federal por Morelos, Rosalina Mazari Espín, situación que provocó el enfado de Veláquez Sánchez al grado de que presentó su renuncia a la dirigencia nacional, misma que ya no se concretó.

Por otra parte, el candidato del PRI, al gobierno de Morelos, Jorge Meade Ocaranza señaló que se trata de personas que buscaban llegar a algún cargo de diputación o regidurías a través de los acuerdos cúpulares y no en las que no son competidas, aunado a que desde hace tiempo ya no estaban militando en las filas de dicha fuerza política.

Candidatos en alerta

En este marco, se le cuestionó al candidato del PRD-PSD, Rodrigo Gayosso Cepeda por la serie de mensajes, presuntamente del crimen organizado, que esta mañana se encontraron en diversos puntos de la capital morelense donde se le amenazaba por denunciar en medios de comunicación nacionales la supuesta relación entre alcaldes de la entidad con la delincuencia.

Gayosso Cepeda consideró activar los protocolos que marca la Federación ante esta situación, pero dijo que es muestra de que él no va a pactar con la delincuencia.

“A mi no me van a temblar las patas, el miedo no nos puede parar, yo voy a seguir la lucha, voy a romper las componendas de los pactos que se hacen entre la delincuencia y los criminales”, expresó Gayosso Cepeda.