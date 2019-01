PRI exige dar a conocer costos de transporte de gasolina en pipas

El PRI demandó a Petróleos Mexicanos (Pemex) que aclare el costo final que tendrá para los usuarios el transporte del combustible en pipas, pues advirtió que la decisión del gobierno de cerrar los ductos incrementará sus costos y afectará los bolsillos de las familias mexicanas.

El diputado federal del tricolor, Enrique Ochoa Reza, secretario de la Comisión de Energía en San Lázaro, aseveró que el mayor costo en la transportación de los combustibles es en las pipas, por lo que eso se reflejará en el precio final de la gasolina y el diésel.

En entrevista, señaló que Pemex tendrá que explicar quiénes resultarán beneficiados y cuánto va a afectar a los mexicanos la nueva estrategia del Gobierno federal para abatir el robo del combustible.

“Que Pemex explique el costo que tendrá para el usuario final el que en vez que se transporte la gasolina por ducto se transporte por pipa. Es de todos conocido que el costo de transportar miles de litros de gasolina es más alto por pipa que por ducto, por lo tanto, ese costo alguien lo debe de pagar, que nos explique Pemex con toda puntualidad en cuánto va a afectarle al bolsillo de las familias mexicanas el costo adicional que tendrá la gasolina y el diésel por estar transportándolo por pipas en lugar de por ductos”, demandó.

El exdirigente nacional del PRI aseveró que la decisión de cerrar los ductos para combatir el huachicoleo “es equivalente a decirte que para que no te roben en el Oxxo, van a vaciar todos los anaqueles de productos, es ridículo”.

Estimó que justificar que la escasez de combustible obedece a la nueva estrategia para evitar el robo del combustible tampoco es válido debido a que esta situación se ha presentado en entidades donde no se ha presentado el problema del huachicoleo, como Michoacán, de donde es originario.

“Hay estados donde no hay una relación clara entre el lugar donde hay huachicoleo y el desabasto. Por ejemplo, en Michoacán no ha habido reportes de huachicoleo como para que haya desabasto, y Michoacán está pegado a Guanajuato, que es donde está la refinería de Salamanca, entonces no hay razón geográfica que explique por qué en Michoacán hay desabasto”, comentó.

Ochoa Reza insistió que la exigencia del grupo parlamentario del PRI es que Pemex explique con puntualidad qué es lo que está haciendo para evitar que otras entidades se sumen al problema del desabasto, pues refirió que tienen conocimiento de que hay otras entidades en las que comienza a registrarse la misma situación que ya padecen ocho estados, como Coahuila.

El legislador priista advirtió que de continuar este escenario por el cierre de ductos, existe el riesgo de que se vea afectada la economía nacional.

“Tendrá afectaciones en la economía, no podemos ser un país como Venezuela, donde el desabasto de combustibles es cosa de todos los días, México nunca ha tenido esos problemas”, subrayó.