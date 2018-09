PRI en el Senado piden a AMLO términos sobre la consulta sobre el nuevo aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada del PRI en el Senado propondrá este martes un punto de acuerdo para solicitar al equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a aclarar los términos y condiciones en que planea realizar la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México.

La propuesta considera que a finales de julio pasado, el presidente electo dijo que la construcción de la nueva terminal se pondría a consulta popular, por lo que a partir del 15 de agosto y por un periodo de dos meses se estaría informando a la población sobre las diferentes propuestas, en aras de realizarla en octubre.

El punto de acuerdo refiere que el 24 de septiembre, Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, expresó que la consulta no sería popular sino ciudadana; que la consulta ya no sería consulta sino encuesta y que no saben cómo realizar dicho ejercicio.

Por ello, propone que el Senado solicite “información clara, amplia y suficiente, sobre las características, procedimientos y jurisdicción en las que se llevará a cabo, fecha, instituciones responsables y todos los datos de que se disponga que permitan comprender con que método, en qué lugares y fecha se llevará a cabo la denominada ‘consulta’ sobre el nuevo aeropuerto.

Asimismo, se plantea que se informe con cuáles fundamentos legales se llevará a cabo la multicitada consulta y cuáles serán sus alcances y consecuencias.

“Si por razones diversas se determina no realizar la consulta, y tomar la decisión sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con base en otros criterios, el Senado de la República solicita al equipo de transición y a las personas presuntamente designadas por el presidente electo en las áreas correspondientes, se informe a esta soberanía”, dice el documento.

Casi en los mismos términos, está previsto que el senador del PAN, Julen Rementería Del Puerto, proponga un punto de acuerdo por el que se solicita al presidente electo un informe sobre el método de consulta pública que utilizará y, en su caso, para la determinación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México.

Asimismo, se solicita al próximo secretario de Comunicaciones y Transportes un informe pormenorizado respecto al futuro del nuevo aeropuerto internacional de México.