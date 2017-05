PRI denuncia a Morena ante INAI por no transparentar uso de recursos

CIUDAD DE MÉXICO.- El PRI denunció ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) la omisión de Morena de no reportar más de 580 millones de pesos que ha recibido como financiamiento.



El representante del tricolor ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Carlos Ramírez Marín, aseveró que el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha mostrado un interés particular en esconder el manejo de sus finanzas en general y principalmente durante el actual proceso electoral.



Recordó que dicho instituto político no ha cumplido con las obligaciones que tienen los partidos de transparentar sus gastos a través de su página de internet, por lo que es evidente que no quiere dar a conocer el uso y destino de los recursos públicos, ni el dinero que recibe de particulares.



“Los partidos políticos no se deben evadir de la responsabilidad, hay una gran discusión sobre si deben o no recibir recursos públicos, y lo menos que pueden hacer es explicar qué hacen con ese dinero”, enfatizó.



El vicecoordinador de los diputados del PRI detalló que esta es la primera vez que un partido presenta una denuncia ante el INAI, pues el plazo establecido por la legislación en materia de transparencia fijó el plazo del 4 de mayo para que los institutos políticos publicaran en sus páginas de internet toda su información financiera.



Por ello, manifestó que también solicitarán al INE que se maximice la publicidad sobre el gasto de los de los partidos políticos, a fin de que todos los ciudadanos sepan cuánto gastan, quiénes son sus proveedores, y sobre todo, quiénes se niegan a presentar la información.



Ramírez Marín afirmó que es evidente que todas las omisiones en que ha incurrido Morena derivarán en la comisión de delitos, pues reciben dinero que no tiene sustento legal y que no puede ser transparentado.