PRI defiende nombre de Meade en coalición

El PRI defendió ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el nombre de José Antonio Meade en el de la coalición que conforma con el Partido Verde y Nueva Alianza denominada “Meade Ciudadano por México” para los comicios federales.



Al vencerse el plazo para que el tricolor respondiera al requerimiento realizado por la autoridad electoral sobre el nombre de la coalición, el partido demandó que de una vez resuelva sobre la procedencia del registro la coalición y señaló que cualquier pretensión de limitar la libertad y autodeterminación de las fuerzas políticas en la definición del nombre sería ilegal.



La representación del PRI ante el INE, que encabeza Claudia Pastor, pidió que se realice el trámite en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y posteriormente se someta a la aprobación del Consejo General.



“Hemos solicitado al director ejecutivo de Prerrogativas y Partido Políticos (Patricio Ballados) remita el convenio de coalición a la Comisión correspondiente, para que ésta, a su vez, lo turne al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de que resuelva en definitiva lo que considere”, apuntó.



Además, así como el INE requirió a la coalición que argumentara el tema del nombre, la representación priista también pidió al Instituto que exprese formalmente su opinión sobre las consecuencias de que se utilice el nombre del hasta ahora precandidato presidencial, ya que remarcó que hasta el momento la autoridad electoral no ha emitido ninguna decisión sobre la improcedencia del nombre propuesto.



“Estamos solicitando al Consejo del INE dejar claras y expresas las consecuencias que en su opinión existen en la fiscalización, en caso de utilizar la denominación Meade Ciudadano por México”, apuntó.



De acuerdo con el Revolucionario Institucional, en la normativa electoral no existe prohibición para utilizar en la denominación de una coalición el nombre del precandidato para todas las elecciones en las que se participe.



Precisó que la única prohibición legal relacionada con denominaciones de los partidos políticos es la prevista en el artículo 39, apartado 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, el cual dispone que los estatutos de los partidos políticos no deben contener alusiones religiosas o raciales para nombrarse.



“Si se realiza una interpretación por analogía, los parámetros para determinar los requisitos para la denominación de la coalición deberían ser éstos, es decir, que no contengan en su denominación alusiones religiosas o raciales”, señaló.



Por ello, el PRI advirtió que “cualquier interpretación que pretenda limitar el principio de libertad y autodeterminación de los partidos políticos al establecer la denominación de la coalición constituiría una limitación excesiva y, por tanto, sería inconstitucional e ilegal”.



Se prevé que la Comisión de Prerrogativas sesione este jueves para votar el predictamen que presentará ante el Consejo General, en el que no se considera rechazar el registro de la coalición.