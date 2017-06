PRI defenderá elección de berrinches de Anaya en Coahuila: Ochoa Reza

CIUDAD DE MÉXICO.- El PRI advirtió que no permitirá que el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, sabotee la elección en Coahuila con base en sus intereses personales.



En el estadio de béisbol Francisco I. Madero, donde el tricolor festejó la entrega de la constancia que acredita a Miguel Riquelme como gobernador electo, el dirigente nacional priista Enrique Ochoa Reza criticó que su homólogo panista haya adoptado la actitud de Andrés Manuel López Obrador.



Reprochó que mientras que el año pasado el líder nacional del blanquiazul festejó el triunfo de José Rosas Aispuro en Durango, con apenas 25 mil votos de diferencia, ahora no quiera reconocer la derrota con más de 30 mil sufragios de distancia entre el primer y el segundo lugar.





"Es como un niño berrinchudo que cuando pierde avienta las fichas y patea el tablero. El intento de sabotaje que hace Anaya en Coahuila no tendrá éxito, lo hace porque tiene en su agenda un interés personal que no tiene nada que ver con el interés de Coahuila. Cuando le conviene dice que gana y cuando no le conviene hace berrinche. No los vamos a dejar", enfatizó Ochoa Reza.



El presidente nacional del PRI indicó que mientras Ricardo y Guillermo Anaya se enfrascan en un conflicto postelectoral, los priistas comenzarán a trabajar con todos los próximos funcionarios y legisladores para gestionar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos de campaña.



Por su parte, el gobernador electo Miguel Riquelme expresó su respeto hacia sus contrincantes, pero los convocó a que abonen a la unidad del estado.



"A mis adversarios que participaron como candidatos les reitero mi reconocimiento, les respeto hasta el último momento su batalla legal, pero una vez que esta termine, los invito a sumarse desde sus trincheras al engrandecimiento de Coahuila", manifestó.



Dijo que mantendrá su convocatoria a un diálogo abierto y respetuoso con todas las fuerzas políticas, por lo que anunció que retomará las propuestas de otros candidatos que sean positivas para el estado.



"Estoy dispuesto a retomar y hacer mías las buenas propuestas de otros candidatos. No soy de esos candidatos que rechaza otras propuestas porque no es mía o no surgió de mi campaña", expresó.



Riquelme reconoció que no existe una ruta definida para la reconciliación de Coahuila, ni caminos cortos o recetas, pero reiteró que el objetivo es garantizar que no se detenga el progreso de la entidad.