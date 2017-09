PRI corrige transitorio sobre fiscal o no se instala Mesa Directiva: PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, advirtió al PRI que mientras no se corrija el transitorio que permite que el actual procurador se convierta en fiscal general, no permitirán que se instale la Mesa Directiva, que será encabezada por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín.



"La verdadera oposición de México ha cerrado filas para decir no a un fiscal carnal, no a un fiscal a modo... No permitiremos que se instale la Mesa Directiva hasta que se corrija el transitorio envenenado", dijo en tribuna durante la sesión del Congreso General.



Su intervención en tribuna fue varias veces interrumpida por los priistas que gritaban una y otra vez: "Cordero, Cordero, Cordero". También lanzaron vítores para el presidente Enrique Peña Nieto.



El diputado panista dijo que el Congreso está en crisis por "la necedad del PRI" y que además quieren enterrar el sistema anticorrupción.



También reprochó al tricolor que haya convertido al Senado en un socavón "donde lamentablemente muchos terminaron hundidos en el lodo".



"Ayer quedó demostrado que hay gente que tienen valor y otros que tienen precio; a los primeros nuestro reconocimiento, a los segundos, nuestro total desprecio", comentó sobre los senadores panistas que junto al PRI, votaron para que Ernesto Cordero fuera electo para presidir la Mesa Directiva del Senado.