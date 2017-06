Prevén inicio del muro en Marzo-Abril de 2018

TIJUANA.- La fecha de inicio para la construcción del muro entre México y Estados Unidos se tiene estimada entre marzo y abril de 2018, según expresó la jefa interina de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) Carla Provost.



Dijo esto ante la Cámara Baja de Estados Unidos. El arranque se daría en las ciudades de San Diego, California y Valle del Río Grande, Texas.



Sin embargo, la funcionaria aclara que el proyecto está sujeto a conseguir los fondos económicos y el financiamiento solicitados por la administración federal. En ese sentido el presidente estadunidense Donald Trump, solicitó al Congreso mil 600 millones de dólares para la primera fase de construcción.



Lo que se sabe es que el proceso de licitación empezó y ya hay al menos 10 empresas finalistas y de acuerdo con el programa los prototipos del muro se empezarían a construir a finales del verano.



Al respecto Jason Wells, presidente de la Cámara de Comercio de San Ysidro, California dijo que lo que se va a construir en San Diego no un muro, sino que se están realizando pruebas.



“Aquí en la frontera ya tenemos tres vallas, no nos pueden hacer más. Lo que yo siempre dicho es que un muro físico no nos preocupa porque ya tenemos tres. Lo que si nos preocupa mucho es el muro psicológico ha construido la Casa Blanca”.



Destacó que todavía se tiene que aprobar el presupuesto, lo cual no ha sucedido. Lamentó que se sigan dando esas noticias porque esto ha provocado que la gente ya no vaya tanto al sur de California. Recordó que tienen un festival por el 4 de julio pero ahora “nadie quiere venir porque están pensando en que les puede quitar sus visas”.



Apuntó que las ventas empezaron a bajar por diversos factores. Uno de ellos es la devaluación del peso, aunque desde las elecciones se veía el problema al grado de que hoy día están un 60% abajo si se comparan con 2015.



Uno de los problemas que empiezan a enfrentar los residentes de la frontera es la falta de bancos, debido a que muchos cerraron sucursales para internarse aún más en territorio norteamericano. En San Ysidro había 14 bancos y ahora son siete.



En Calexico, que hace frontera con Mexicali de cinco bancos, ahora solo hay uno, y todo se dio en los últimos dos años.



“En San Ysidro de unos 650 negocios que tienen su código postal a una milla de la frontera, cerca de 60 cerraron. Hacemos lo posible por reactivar. La respuesta contra la actitud de la Casa Blanca es recuperar el turismo local; cuando todas las cosas avanzan, baja el crimen”.