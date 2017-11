Presupuesto para el campo está blindado de vaivenes electorales: Hernández

El presupuesto federal para el campo en 2018 estará blindado del vaivén político y electoral por los comicios presidenciales, aseguró el dirigente del sector campesino del PRI, Ismael Hernández Deras.



Destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo confirma la atención de la actual administración federal al campo mexicano, por lo que a través de diferentes programas y rubros se asignarán recursos en función de las necesidades de las regiones y las ramas de producción.



El también senador de la República indicó que por primera vez el paquete presupuestal considera que las diferentes regiones reciban fondos de acuerdo con sus particularidades, para poder potenciarlas según su naturaleza.



Además, dijo que a partir de la Ley de Desarrollo Sustetanble, avalada en el Senado, el presupuesto al campo ya no estará supeditado al vaivén político, sino que la legislación contempla una cantidad de recursos para cada actividad agrícola.



En ese sentido, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina –uno de los tres sectores del PRI– afirmó que el presupuesto para el campo tampoco será objeto del vaivén político-electoral.



“No hay ningun riesgo para que los campesinos no se beneficien sin carga política ideológica del presupuesto federal, está blindado el presupuesto para que respete tiempos y formas de las cosechas que tenemos en cada una de las regiones del país”, afirmó.



El político duranguense también expresó que los cenecistas respaldan la decisión que tome el gobierno federal sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) respecto a la permanencia de México en dicho acuerdo.



“Nosotros estamos convencidos de una definición que hemos escuchado del secretario de Economía (Ildefonso Guajardo), que si la renegociación del TLC no le conviene a México, nos retiremos (…).



Estamos convencidos de que la negociación deberá ser respeto a nuestros principios y a nuestros intereses y si se afectan, que no firmemos la renegociación del Tratado de Libre Comercio”, expresó.