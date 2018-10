Presupuesto 2019 liberará 500 mil mdp de gasto corriente: López Obrador

DURANGO.- Andrés Manuel López Obrador informó este martes que desde la próxima semana se comenzará a detallar el Presupuesto de la Federación 2019 y prometió que se liberarán 500 mil millones de pesos.

“Vamos a liberar fondos que ahora se destinan a lo que se llama ‘gasto corriente’. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, le va a costar menos al pueblo mantener al Gobierno. Se van a liberar unos 500 mil millones de pesos”.

Su gira del agradecimiento terminará este domingo, según dio a conocer el presidente electo, para que pueda seguir reuniéndose con el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Explicó que no todo será “en burocracia”, sino también se van a recortar “gastos de operación”.

Agregó que “no se va a despedir a ningún trabajador de base o sindicalizado. ¿Qué se va a hacer? Ya no va a haber lujos arriba, porque no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Ya no va a haber todas estas oficinas que tiene el Gobierno de México en el extranjero, se terminan. Vamos a ahorrar porque no me van a cuidar ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, esos van a pasar a formar parte de la policía militar y otras actividades para cuidar a los ciudadanos”.

En la reunión con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, López Obrador se comprometió a ampliar el programa Sembrado Vida, que busca sembrar árboles frutales y maderables en el sureste, a este estado.

Dijo que para esto se espera una inversión de tres mil millones de pesos más y se crearán 20 mil empleos en la entidad.