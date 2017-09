Presidencia desmiente llamada de Peña a Trump

El presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido comunicación con el presidente Donald Trump, afirmó la Presidencia de la República.



Mediante un comunicado, en Los Pinos desmintieron a Thomas P. Bossert, asesor del presidente Donald Trump para Seguridad Nacional, quien en rueda de prensa había informado que el mandataria mexicano había llamado por teléfono el miércoles pasado al estadounidense para expresarle sus condolencias y ofrecerle ayuda por el huracán "Harvey".



Sin embargo, la Presidencia aseguró que ambos presidentes no han hablado desde que se encontraron en el marco de la Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, en julio pasado.



No obstante, se informó que Peña Nieto, a nombre de México, expresa sus condolencias al pueblo estadunidense y a los familiares de las personas fallecidas a consecuencia del paso del huracán Harvey.







Además, reconoce el heroísmo de los tres mexicanos que perdieron la vida, así como de otro compatriota desaparecido realizando labores de rescate.



"El gobierno de México se mantiene en contacto con sus familiares, al tiempo que trabaja de manera ininterrumpida en la atención y apoyo a los connacionales residentes en las zonas afectadas."



De acuerdo con Los Pinos, desde el 27 de agosto, el mandatario mexicano instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer contacto con autoridades de Estados Unidos para expresar la solidaridad ante los daños causados por el huracán y ofrecer apoyo de su gobierno, así como del sector privado ante los daños causados por el fenómeno meteorológico.



Así, el Ejecutivo ha girado instrucciones a las distintas dependencias federales, con el fin de apoyar al estado de Texas con base en la solicitud y las necesidades de la población.



"El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el Departamento de Estado agradecieron y aceptaron la ayuda ofrecida por el gobierno mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores queda en espera de las listas de necesidades de mayor utilidad para la población afectada."