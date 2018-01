Presentan programa de reconstrucción de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Ángel Mancera, jefe del Gobierno de la Ciudad de México, presentó el programa de construcción, recuperación y transformación de la capital del país, tras los sismos de septiembre pasado y que incluye 45 subprogramas y once ejes.



El mandatario capitalino dijo que “más allá del ciclo, los trabajos de reconstrucción deberán continuar. No es un documento acabado, se tendrá que ir alimentando día a día”.



Aseguró que su gobierno no escatima recursos y ha escuchado las voces de los expertos en la materia y consultado a las personas afectadas para que a partir de esto se pueda tener una reconstrucción exitosa.



Reiteró que esta tarea rebasará por mucho el ejercicio de una administración.



“La ciudad nunca dejó de funcionar, la participación y trabajo conjunto de gobierno y ciudadanos permitió seguir adelante”, reconoció.



En tanto, el subcomisionado, Mauricio Merino, advirtió que se tiene que poner orden en el dinero y evitar que los recursos se desvíen a las campañas electorales. “Ni un sólo peso de la reconstrucción debe destinarse a las campañas”.



A su vez, el comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra, puntualizó que la herencia del jefe de gobierno será dejar una ciudad más segura.