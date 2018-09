Prensa ‘fifí’ saca de contexto las cosas, dice AMLO sobre 'bancarrota'

Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a la 'prensa fifí' por sacar de contexto las declaraciones que hizo sobre que que el país está en "bancarrota".

Antes de abordar un avión hacia Guadalajara, López Obrador habló con los medios sobre las reacciones que tuvo la iniciativa privada a sus declaraciones.

“La prensa ‘fifí' saca de contexto las cosas, sacando las podridas, esa es su postura, porque desde hace mucho tiempo, desde el inicio de México como país independiente han existido dos agrupaciones: liberales y conservadores, siempre, desde hace más de 200 años. Eso existe ahí, no desaparece, puede ser que en apariencia se diluya esa confrontación política, pero existe. Yo he buscado la reconciliación y lo voy a seguir haciendo porque le conviene al país, pero hay quienes no quieren que se afiance nuestro proyecto de transformación, de cambio”.

El presidente electo se dirigió a los reporteros y dijo “aclaro, para que no haya manipulación -no de ustedes, sino de los camajanes, del conservadurismo, de la prensa 'fifí'- para que no haya manipulación, que se oiga bien y fuerte: voy a cumplir todos los compromisos que hicimos en campaña”.

Agregó que “si están enojados, ofrezco disculpas. Amor y paz”.

Pidió “quiero que sean autocráticos y que acepten que algunos medios de información se dedicaron durante estos 30 años a aplaudir y a callar y a obedecer, a quemarle incienso al régimen de un partido o de otro y ahora que digo que está mal la situación, que hay una crisis en México, que use la palabra ‘bancarrota’ se me lanzan, interpretan que me estoy echando para atrás. Eso es falso: voy a cumplir todos los compromisos, pero sí quiero que se tenga conocimiento del punto de partida”.

Sobre sus declaraciones agregó que “la crisis no se mide sólo en variables macroeconómicas, hay pobreza, inseguridad y violencia. Eso que vemos todos los días”.

Reiteró que “fue oportuno” señalar la bancarrota y advirtió no se quedará callado.

-¿Sostiene que el país está en bancarrota?, se le preguntó.

“Sostengo que hay crecer en México y que hay mucha pobreza, abandono, inseguridad y violencia y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal”.

Dijo que “el truco de la prensa fifí, es que sacan una nota y luego van a buscar una reacción. Eso también hay que modificarlo, hacer más investigación y ser más objetivo y que no haya medios tendenciosos. Que los medios estén lo más distante que se pueda del poder y lo más cercano a la sociedad”.