PRD y PRI piden a AMLO respetar división de poderes

Senadores del PRI y del PRD reprobaron las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes acusó de dar mal ejemplo y ser “deshonestos e insensibles”.

Entrevistado por El Financiero, el senador Juan Zepeda, del PRD, señaló: “Me preocupan esos rasgos de dictador que lleva oculto Andrés Manuel, porque le haría bien estudiar un poquito los principios constitucionales de nuestra República y uno de ellos es la división de poderes”.

Señaló que es necesario recordar que el poder político se divide en tres, que son los únicos que reconoce la Constitución, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y que en una República hay pesos y contrapesos.

Insistió que la importancia del Poder Judicial no se puede ver vulnerada con sueldos de miseria. “Que no nos engañe Andrés Manuel porque él se auto asignó un sueldo por 108 mil pesos, pero el pueblo, nuestros impuestos, le pagan su chofer, sus asistentes, su comida, su vestimenta a él y a su familia, entonces su salario le va a quedar íntegro, y no será así para todos los otros funcionarios públicos”, dijo.

Ante ello, pidió al presidente “que se serene, que no se canse el ganso porque el poder judicial tiene autonomía y no los puede arrodillar a partir de bajarles el sueldo”.

Por su parte, el senador priista Manuel Añorve, señaló que “no se puede estar de acuerdo con el presidente en sus expresiones. Él mismo ha manifestado respeto al federalismo, a la división de poderes y obviamente el poder judicial es uno de los poderes que sustentan el federalismo en México y la acción de inconstitucionalidad que presentamos un grupo de 55 senadores, fue porque transgredieron el artículo 94 constitucional, entonces estaba clarísimo que iba a proceder”.

Añadió que el fallo no es ningún mal ejemplo, “respeta la división de poderes. Él ha dicho que no quiere un gobierno rico y un pueblo pobre, eso nadie lo discute pero tampoco queremos un gobierno autoritario y obviamente un pueblo que no pueda defenderse ante acciones autoritarias de un poder Ejecutivo”.

Entonces, apuntó, con todo respeto, debe él circunscribirse como responsable del Ejecutivo, a lo que la Corte determinó.

Comentó que “con las expresiones que emitió el presidente contra los ministros, pareciera que está muy molesto y yo creo que debe frenarse. Están en su derecho de meter los recursos que considere pertinentes, pero por lo pronto la ley la debemos circunscribir todos, la aplicación de la ley es de observancia general”.

Añorve Baños comentó que él (López Obrafor) siempre dijo que respetaría las decisiones de la Corte. “Nosotros lo invitamos, de manera respetuosa y puntal, a que las respete”, dijo.

Añadió que “lo que extraña, es escuchar al coordinador de Morena en Cámara de Diputados, Mario Delgado, de que van a aplicar la reducción de salarios en el Presupuesto de Egresos a pesar del resolutivo de la Corte, eso es un desacato, una valentonada fuera de la ley y eso no corresponde a un diputado”.

Además, dijo, si estamos hablando de que queremos una justicia expedita, pronta, puntual, sin corrupción, debemos darle a los jueces, a los magistrados lo que devengan.