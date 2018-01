PRD y Morena defienden cuotas y posiciones, dice Arriola

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, condenó los actos de violencia registrados entre el PRD y Morena en la delegación Coyoacán y llamó al gobierno capitalino a garantizar la seguridad en los comicios locales.



Reprochó que con dichas acciones ambos partidos de izquierda demuestran que en los comicios de este año no se están jugando votos, sino se están jugando cotos, cuotas, posiciones y muchos recursos.



Lamentó que en lugar de presentar ideas y planteamientos para resolver los problemas de la sociedad, la única propuesta que presenten perredistas y morenistas sea de golpes y violencia.



“La condeno (la violencia) con gran tristeza, pero la contrasto con nuestra propuesta. Nosotros somos la opción pacífica. Nosotros somos la opción civilizada de la ciudad. Nosotros somos la opción que presenta ideas, no golpes”, apuntó.



Arriola aseveró que los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México llevan 20 años lavándose las manos en todo, no sólo en este acto violento con personas lesionadas, y donde presuntamente hay un jefe delegacional obstruyendo un mitin político y un partido como Morena con ganas de confrontar.



“Las sillas que vimos volar ayer, unas decían Morena y otras PRD”, indicó el precandidato priista al gobierno capitalino.



Reiteró su llamado a las autoridades de la Ciudad de México para que garanticen un periodo de competencia electoral pacífico, de modo que no se vuelva a repetir una situación similar.



Al hacer un recorrido por el mercado de Sonora para comprar juguetes con motivo del Día de Reyes donde escuchó a vecinos, comerciantes y clientes de la zona, el precandidato priista subrayó que los partidos de izquierda ya pusieron el ejemplo de lo que no se debe hacer, pues en lugar de propuestas se dejan llevar por los golpes.