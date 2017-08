PRD sí sabe ponerse de acuerdo: Ángel Ávila

​Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, dijo en La Silla Roja que contrario a lo expresado por la opinión pública, su partido sí sabe lograr acuerdos.



“Esa visión que se tiene del PRD, que no se puede poner de acuerdo, es falsa”, comentó. “Al interior del PRD las decisiones se están tomando por amplia mayoría”.



De acuerdo con Ávila, el pasado proceso de elección de la actual presidenta del partido, Alejandra Barrales, es un ejemplo representativo de la unidad que existe al interior del PRD.



“La elección de Alejandra Barrales fue una elección abierta con el 80% de los votos”, dijo. “Hay un 20% que tal vez no esté de acuerdo, pero eso no significa que el PRD sea un caos”.



Agregó que contrario a lo que sucede en otros partidos políticos, el PRD toma decisiones de manera democrática.



“Estamos acostumbrados a ciertos partidos donde un personaje dice ‘se va a hacer esto’ y nadie dice nada”… “En el PRD hay discusión, hay diálogo, hay democracia, somos un partido distinto, tenemos pluralidad”, concluyó.



El presidente del Consejo Nacional del PRD hablará también de la posible consolidación del Frente Amplio Democrático rumbo al 2018 y la situación actual de las izquierdas en México.