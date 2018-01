PRD lamenta que Salgado se sume a proyecto de Sheinbaum

El dirigente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores consideró lamentable que Andrés Manuel López Obrador haya nombrado al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, parte fundamental del proyecto de “Innovación y esperanza” de Claudia Sheinbaum, en tanto la Secretaría de Marina y el Gobierno de la Ciudad de México, continúen realizando operativo para detener a los integrantes del crimen organizado que asola a esa demarcación.



Luego del operativo realizado la madrugada del sábado por la Marina para abatir a Ricardo Ferro Pérez, ubicado por las autoridades como uno de los cabecillas del nombrado cártel de Tlahuac y sobrino de Felipe Pérez Luna El Ojos, extinto líder de dicho grupo delictivo, expuso que de cara a las elecciones de julio próximo en la capital del país, en las que se elegirá a Jefe de Gobierno, la gente no quiere más narco gobiernos como el que se asienta en Tláhuac



Alertó que el riesgo de que se extienda está latente porque López Obrador ya anunció de manera cínica e insensible que dará amnistía, que perdonará a los miembros del crimen organizado en todo el país.



"En Tláhuac ayer acaba de haber un operativo de la Marina para acabar con el crimen organizado que instauró Morena y me hubiera gustado que López Obrador hubiera ido a darle la cara a la gente y explicarles a quienes han perdido a sus hijos a manos de los narcotraficantes el porqué de su propuesta de amnistía a los criminales. Que así como pone su cara en todos los spots de Morena diciendo que él es la esperanza de México, le dé la cara a todos esos padres y madres que hoy están sufriendo por sus hijos muertos o desaparecidos en Tláhuac”, indicó.



El líder local perredista dijo estar seguro que nadie en la Ciudad quisiera un narco gobierno como el que llevó Morena a Tláhuac, regresivo como el que instauró en Xochimilco, corrupto y autoritario como el de Monreal en Cuauhtémoc, inexistente como el de Azcapotzalco u homicida e insensible como el que encabezó Sheinbaum en Tlalpan.



“Ahí está el fracaso del gobierno de Morena en Tláhuac, ahí está el fracaso de Morena en Xochimilco. Sus gobiernos regresaron a sus habitantes a las condiciones de vida de los años 20 del siglo pasado, a los caminos de tierra, a la falta de alumbrado, a la falta de servicios públicos, con violencia desatada por todos lados.



No es posible que quien cree tener el monopolio de la moral pública hoy no regrese a darles cuentas a la ciudadanía, bien que puso su cara para que sus candidatos ganaran en 2015, pues ahora que dé la cara ante la gente que está harta y lastimada en dicha a delegaciones. Si a un gobierno perredista le hubiera pasado la tragedia del Colegio Rébsamen no nos hubieran perdonado, pero hoy ya nadie de Morena quiere que recordemos a los 19 niños que murieron en Tlalpan por las omisiones de Sheimnbaum”.