PRD hizo el trabajo sucio al PRI en el Edomex, dice Polevnsky

CIUDAD DE MÉXICO.- Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, dijo que la actuación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México se redujo a "hacerle el trabajo sucio al PRI”.



En entrevista con El Financiero, reveló que Morena sí buscó al PRD para solicitarle la declinación de su candidato Juan Zepeda incluso antes de que Andrés Manuel López Obrador lo exigiera durante al menos cinco actos de campaña de Delfina Gómez.



“El caso es que cuando buscamos a Alejandra Barrales andaba muy ocupada tratando de explicar el escándalo de su departamento en Miami, lo de su regreso al Senado sin dejar la presidencia del PRD y también sus giras a Guerrero, donde fue a proponer que así, sin más, Miguel Ángel Mancera fuera elegido como el candidato presidencial de su partido”, dijo.



Agregó que también tuvo comunicación con el senador Luis Sánchez –coordinador de la campaña de Juan Zepeda-, y con Octavio Martínez, secretario de Asuntos Electorales del CEN del PRD “y ambos me respondieron que no había condiciones para ello”.



Así, señaló que “al menos hubo cuatro mensajes de Andrés Manuel López Obrador y 15 mensajes míos y nada, por eso digo que el PRD es el gran culpable de la situación que se vive en el Estado de México”.



DENUNCIARÁN IRREGULARIDADES



También aseguró que ante el cúmulo de "irregularidades, violencia y marranadas" cometidas por el PRI, su partido iniciará la defensa jurídica del triunfo de su candidata, Delfina Gómez.



"Este día me reuniré con Horacio Duarte para que me informe sobre todas las irregularidades que tiene documentadas y juntos vamos a empezar a diseñar la defensa de lo que estamos seguros es un triunfo para Morena", dijo.



La dirigente dijo que esta defensa del triunfo se hará por dos vías: “vamos a denunciar todas las irregularidades que ya se tienen documentadas, las agresiones que sufrieron nuestros compañeros de partido y hasta las marranadas que se cometieron antes y durante la jornada electoral”.



La segunda vía, explicó “será la impugnación de las casillas con irregularidades, por ejemplo, de acuerdo con las actas de casillas con las que contamos, no coinciden con el número de votos que finalmente quedaron expresados en el PREP, y es extraño que en todas nos desaparecen votos a favor”.



Sin embargo, Polevnsky Gurwitz adelantó que entre las protestas que realizará su partido ante lo que consideró un gran fraude electoral, “en el que el PRI puso en práctica todos los métodos de corrupción que le hemos conocido durante más de 80 años, no incluirá toma de plazas ni de avenidas ni ningún tipo de protestas violentas, nuestro movimiento es pacífico y así va a continuar.