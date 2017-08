PRD entrega firmas para remover al jefe delegacional de Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado local del PRD, Mauricio Toledo Gutiérrez, entregó las 23 firmas que se requieren para iniciar el proceso de remoción del jefe delegacional de Tláhuac a la Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).



Dijo que espera que este proceso no se vea como una vendeta política: “estamos preocupados porque existe la exigencia de la ciudadanía de que las instancias políticas, jurisdiccionales, judiciales respondan de manera contundente, para no dejar la percepción de que es una persecución política. Por eso necesitamos que se inicie la investigación institucional”.



Al entregar un amplio legajo de documentos al presidente de la Comisión Jurisdiccional, Jesús Armando López Velarde Campa, lo llamó a que se convoque lo antes posible a la instalación de la comisión para iniciar la destitución del delegado de Tláhuac.



“Tendrá una tarea histórico para que no se repitan estos sucesos, tanto por comisión u omisión y a esclarecer la relación que tuvo el jefe delegacional con esta banda delincuencial que encabezaba El Ojos”.



En conferencia de prensa tras la entrega de las firmas, Toledo Gutiérrez afirmó que la destitución de Rigoberto Salgado se hará de acuerdo al artículo 42 estatutos de Gobierno que da facultades para iniciar su remoción.



Expuso que entre los documentos entregados el pasado viernes, "vienen los procedimientos legales, viene una serie de declaratorias y testimoniales de diputados para que el diputado López Campa pueda convocar a la Comisión Jurisdiccional”.



Aseguró que “no será un proceso al vapor” se llevará el tiempo que sea necesario para acreditar violaciones por parte del jefe delegacional.

​

Informó que la responsabilidad de Rigoberto Salgado se acreditará con base en la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la Contraloría capitalina y la que desarrolla la propia ALDF, “no estamos haciendo nada del otro mundo, sino lo que nos faculta la ley”.



Tras recibir la documentación, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Jesús Armando López Velarde Campa, afirmó que al contar con 23 firmas se rebasan las 22 que se requieren para iniciar el proceso contra el jefe delegacional de Tláhuac.



Informó que con la solicitud y un gran legajo de pruebas, en las que la mayor parte no son periodísticas, sino investigaciones institucionales y jurisdiccionales, se va a convocar a la Comisión Jurisdiccional para que sus integrantes tengan conocimiento del expediente y tengan conocimiento de todas las pruebas documentales donde se involucra la posible responsabilidad del jefe delegacional Rigoberto Salgado.