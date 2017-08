PRD cierra las puertas a Monreal en la CDMX

El dirigente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg TV que no existe cabida en su partido para Ricardo Monreal.



Lo anterior lo dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el delegado de Cuauhtémoc sea incluido en las filas del PRD como aspirante a la jefatura de gobierno de la capital.



“No lo veo como candidato (PRD)”, dijo. “Yo no podría como presidente del PRD justificar, presentarles a mis compañeros a alguien como él (Monreal), allá él que haga su propio camino y que le vaya bien”.



Flores señaló que la incorporación de Monreal al PRD es imposible debido a que considera al delegado de Cuauhtémoc como una persona no confiable.



“¿Cómo nos vamos a aliar con una persona que dice algo completamente distinto a lo que hace?”, comentó. “Monreal es un poco como Alicia en el país de las maravillas, es contar del otro lado del espejo, hay que leer exactamente lo contrario de lo que dice”.



Agregó que el proceso de Morena para elegir a su coordinador en la capital de país está fuera de la ley y representa un gasto innecesario para los ciudadanos.



“Para qué hacen tanto problema si un coordinador se puede elegir en una sentada?”, dijo. “¿Para qué gastar tanto recurso público, tanto recurso de dinero ilícito, porque no sabemos de dónde sacaron tanto dinero para hacer esta promoción de sus personas”.



“Es un tema delicado el que estamos viendo porque se está haciendo un fraude a la ley, se está tratando de engañar a la gente y ahora vemos que en estas cosas que utilizan no hay candidatos ni siquiera, no hay nada”, sentenció.





