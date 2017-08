PRD aprobará, en sesión de trámite, alianza con el PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los próximos días, el PRD podría celebrar su reunión del Consejo Nacional en la que se aprobará, por acuerdo de la mayoría de las corrientes, la creación del Frente Amplio Democrático (FAD).



Aunque en el caso de la construcción del FAD la mayoría de las corrientes está de acuerdo, lo que ha obligado a postergar la realización del Consejo Nacional es la falta de acuerdos sobre la renovación de los cuadros de dirigencia, pues, por cuestiones de Estatutos, no se ha logrado consensuar la forma.



Consultados al respecto, dirigentes de diversas corrientes manifestaron que aprobarán el FAD durante la próxima sesión del Consejo Nacional, aunque cada uno de ellos con diferentes matices.



Así, por ejemplo, Camerino Márquez, de Alternativa Democrática Nacional (ADN), expresó que “son necesarios amplios acuerdos sobre cómo es que vamos a ir al FAD. ADN ha propuesto que este esfuerzo, que es la única forma de evitar que el PRI vuelva a ganar, es postulando a un candidato ciudadano que logre aglutinar a la mayoría de los sectores democráticos del país”.



Ángel Ávila, de Nueva Izquierda, señaló que “efectivamente, se requiere de un gran acuerdo entre las corrientes para llevar al FAD hasta sus últimas consecuencias, porque no vaya a ser que a medio camino alguna que no se sienta beneficiada quiera echarlo abajo”.



Aunque otras corrientes, como Izquierda Democrática Nacional (IDN), asegura, en voz de Alejandro Sánchez Camacho, que, “para evitar conflictos legales, será necesario respetar los resolutivos de nuestra Convención Nacional, que establecen que las alianzas deberán ser con los partidos de la izquierda y que, para una elección presidencial, no están contempladas alianzas con el PAN”.



Quien de plano descalificó al FAD fue Carlos Sotelo, dirigente de Militantes de Izquierda, quien aseguró que “todo este teatro del Frente es pura simulación, son acuerdos ya tomados por las dirigencias de las corrientes mayoritarias a las que les urge aliarse con el PAN, o con el PRI”.