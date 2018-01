Postulación de Vallejo, confirma que lo que quiere AMLO es perdonar a los delincuentes: Anaya 

La posible confirmación de Fausto Vallejo como candidato de Morena a la alcaldía de Morelia, Michoacán, confirma que López Obrador no tiene ningún compromiso con el combate a la corrupción y se confirma también que lo que él quiere es justamente perdonar a los delincuentes, aseveró Ricardo Anaya, precandidato de la coalición “Por México al Frente”.



En el marco de su gira proselitista por el Estado de México, Anaya Cortés pidió recordar todos los escándalos en los que estuvo inmerso el exgobernador de Michoacán y las imágenes de su hijo fotografiándose con el narcotraficante “la Tuta”. “De tal forma que en caso de que esto se confirmara, queda claro que López Obrador no tiene ningún compromiso por combatir la corrupción”, dijo.



Sobre las versiones de una posible intromisión de Estados Unidos al proceso electoral de nuestro país, dijo que “es un asunto que merece toda la atención. Sería absolutamente inaceptable que un gobierno extranjero se entrometiera en nuestro proceso electoral. Es algo que nosotros rechazamos de manera categórica y hacemos un llamado tanto al gobierno de la República como al Instituto Nacional Electoral (INE), a analizar este asunto, hacer las investigaciones correspondientes y en su caso informar a la población y a los candidatos.



Por otra parte y tras agradecer la generosidad de los panistas que pusieron las condiciones para que él encabece la candidatura presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Anaya Cortés prometió que trabajará todos los días con todas sus fuerzas para ganar la elección el 1 de julio y hacer “el mejor gobierno que haya tenido México en su historia reciente”.



Durante su evento de precampaña en el Estado de México el ex presidente nacional del PAN se refirió a las condiciones en que se encuentra la entidad y dijo que después de décadas de gobiernos priistas, en la entidad mexiquense no se puede vivir ni seguro ni en paz, pero que con el triunfo de la coalición Por México al Frente esa realidad cambiará.



“Frente a esta realidad desastrosa de gobierno del PRI, frente a esta realidad de pobreza, de desigualdad, de violencia, de inseguridad, de falta de crecimiento económico, de corrupción, la pregunta es si seguimos por este camino equivocado o si planteamos un cambio profundo para nuestro país”, señaló.



En el evento Anaya Cortés hizo un reconocimiento al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por la propuesta que ha impulsado durante mucho tiempo para que en el país haya un salario digno.



Destacó que lo que el Frente propone, es ir por más crecimiento económico y por un justo y necesario aumento al salario mínimo en nuestro país: “lo vamos a hacer de manera inteligente, gradual, de manera responsable, porque hay que guardar un equilibrio, hay que aumentar el salario mínimo para beneficiar a los trabajadores, pero también hay que cuidar que se haga de manera gradual e inteligente para no desatar inflación, que no haya desempleo y que la gente no se contrate en la informalidad”, dijo.



Señaló que esta medida, es lo mejor para todos, incluyendo a los empresarios, porque cuando ellos pagan sueldos justos tienen trabajadores más funcionales, comprometidos y capaces.