'Porque a lo que aspiramos todos es a mejorar la educación en el país' dijo Astudillo Flores 

Todos queremos mejorar la educación en este país”, señalo Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero al inaugurar el Primer Congreso Internacional de investigación Educativa y Formación Docente, en el que asisten más de mil 500 docentes de 25 estados de República Mexicana.



Durante su mensaje, Astudillo Flores refirió que de todas las Reformas que ha impulsado el gobierno del Enrique Peña Nieto, la Reforma Educativa, es la que más destaca, y que sin duda cada día mejora, destacando que en Guerrero sea confirmado los resultados positivos de la educación en las evaluaciones que sean realizado en la entidad, que a pesar de haber enfrentado problemas complejos desde el inicio de su gestión “ya no son de la misma dimensión que hace dos años”.



“Creo que hemos avanzados bien, hay inercias de quienes no aceptan que la educación tiene que mejorar, y que pensamos que todo tiene que ser como el pasado, y que las normas que siempre ven en lo general no pueden aceptarse, porque siguen pensando que las cuestiones del privilegio y del arreglo son las que tiene que orientar la educación, y no debe de ser así”, recalcó el mandatario estatal.



Señalo que en la ruta positiva, de la ruta de la Reforma Educativa en el país, los más beneficiados son los niños y las niñas, porque la educación, es un pilar fundamental para que un estado pueda caminar “tenemos problemas si , pero creo que tenemos la oportunidad de irlos atendiendo, señalando Astudillo Flores que no se puede pensar en una buena educación, sin tener buenas normales, las normales son un motor de ideas de ánimos de entusiasmos hay que aprovecharlas para bien , concluyo el gobernador su intervención.



José Luis González de la Vega Otero, secretario de Educación Guerrero refirió que Guerrero al ser sede de eventos como estos “somos vanguardia en la trasformación de visiones y enfoques académicos, recordando que desde el inicio de su gobierno, el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió apoyar codo a codo, a la Reforma Educativa que México ha emprendido a través del Sector educativo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el titular de Educación, Aurelio Nuño.