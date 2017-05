Por unanimidad, eligen a Ricardo Salgado como secretario técnico del SNA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con seis de seis votos a favor, Ricardo Salgado fue nombrado secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).



Con la designación se conformó la estructura para que el sistema comience a operar, aunque no cuenta con un presupuesto para hacerlo, confirmó Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana.



"Ya me he reunido con el subsecretario, ya empiezo a tener una respuesta, todavía me tengo que volver a sentar. Lo que nosotros pedimos es tener una estructura básica, austera pero sí básica para poder empezar a hacer toda la parte normativa y operativa, ir construyendo lo que va a ser la política nacional anticorrupción", explicó.



Aseguró que lo que “urge” es una estructura básica para que se avance en los indicadores para medir la corrupción y empezar a armar la Plataforma Digital Nacional, “que tengamos ese piso básico y que nos permita la coordinación entre todas las entidades y dependencias que tiene alguna competencia en materia de combate a la corrupción”.



Respecto al nombramiento de Salgado, la presidenta del CPC afirmó que si se hubiera elegido a Max Káiser o a Alejandra Rascón, se habría tenido un mismo resultado, pues "en la terna con cualquiera de los tres era un perfil adecuado".



En ese sentido, Javier Acuña, presidente del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dijo que una votación unánime respecto al nombramiento del secretario técnico, se demuestra que se eligió al mejor perfil para el encargo.



“Hubo consenso se evaluaron las condiciones de los tres, y se consideró esa decisión. Qué puedo yo decir, si ahora ya está explícito en el voto unánime. Yo puedo asegurar, eso sí, que con mi propio colegiado calibré, desde ayer (lunes), estuvimos evaluando las consideraciones y llevo el respaldo del colegiado para haber votado en esa condición”, afirmó.



En la sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, estuvieron presentes también el consejero del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate; el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, y la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez.