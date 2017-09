Por sismo, incalculables daños al patrimonio cultural de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- En Chiapas perdieron la vida 15 personas, no sólo quedaron destruidas 40 mil 633 viviendas, 980 escuelas afectadas, 55 edificios de salud y múltiples tramos carreteros. En el estado hay incalculables daños al patrimonio cultural.



En municipio de Chiapa de Corzo, cuyas tradiciones son consideradas por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, al menos cinco templos religiosos, el ex convento de Santo Domingo y La Pila o La Corona -una fuente situada en el parque central, construida en 1562-, sufrieron daños en su estructura, tras lel sismo de 8.2 grados que impactó a la entidad la noche del 7 de septiembre.



Estos edificios cobran relevancia porque no solo son usados para celebraciones religiosas, sino forman parte de los lugares destinados a las prácticas rituales, como el baile de Los Parachicos; y están relacionadas directamente con la actividad turística de la que viven al menos el 30 por ciento la población del lugar.



“Los templos son importantes porque ahí llegamos las chiapanecas y los Parachicos en las celebraciones de enero, y porque son visitados por los turistas. Si no se reparan, los turistas no van a llegar y entonces las pérdidas que de por si ahora tenemos, se multiplicarán”, señala Amparo Jiménez, una artesana que ofrece en los portales del centro del poblado vasijas y cruces de laca pintada, además de bordados con hilos de seda.



Un grupo de indígenas de los Altos de Chiapas que llegan a Chiapa de Corzo para ofrecer sus artesanías, pidieron a las autoridades “componer lo que quedó roto, porque si no los turistas no van a llegar”, dicen mientras se sientan en las bancas del parque central a observar los daños de la fuente réplica de la Corona Española.



El Secretario de Obra Pública y Comunicaciones del gobierno de Chiapas, Jorge Alberto Betancourt Esponda, dio a conocer que hasta el momento se tiene el registro de afectaciones en edificios históricos vinculados al turismo, en los municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Ixtapa, Zinacantán, Arriaga, Venustiano Carranza y la capital del estado.



Si bien las afectaciones aún son parciales, el costo aproximado para su reparación –señaló el funcionario- oscilaría en los 500 millones de pesos.



Los fondos a los que se podría recurrir para estas obras son inciertos, detalló. Dijo que por ahora los dos fondos a los que se puede recurrir, el de desastres naturales (FONDEN) y el de emergencias, no contemplan la reparación de edificios históricos, por lo que tendría que recurrirse a recursos destinados al fomento a cultura y al turismo.