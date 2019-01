¿Por qué México no firmó la declaración del Grupo de Lima sobre Maduro? Esto dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el Gobierno federal no firmó la declaración del Grupo de Lima, que urge al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a no asumir el poder el próximo 10 de enero, por respeto al principio de no intervención en asuntos internos de otros países.

López Obrador señaló que esto se hace para que otras naciones no intervengan en asuntos que competen solo a los mexicanos.

"Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos", dijo.

Antes de regresar a la Ciudad de México, luego de visitar Ciudad Juárez, Chihuahua, donde presentó el Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, indicó que por ello no se suscribió la carta de ese grupo al gobierno de Venezuela.

“Vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior”, comentó a medios de comunicación.

El Grupo de Lima firmó el viernes una declaración conjunta en la que pidieron a Nicolás Maduro no asumir la presidencia de su país por un nuevo término al calificar como ilegítima los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo.

El posicionamiento no contó con la firma de México.

En el escrito, representantes de las cancillerías de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía pidieron a Maduro ceder el poder.

Al respecto, el Gobierno de México reiteró su preocupación por la situación en Venezuela, pero sostuvo que mantendrá relaciones con ese país y se abstendrá de pronunciarse sobre la legitimidad de su Gobierno.

Además, se manifestó en favor de que el Grupo de Lima promueva iniciativas de diálogo y no de aislamiento hacia Venezuela.

El presidente López Obrador ha mantenido una política de no intervención con respecto a otros países.

Antes de tomar posesión de la presidencia, el exjefe de Gobierno aseguró que en México eran bienvenidos todos los gobernantes, lo que incluía a Maduro.

"(Bienvenidos) todos los gobernantes, incluido Nicolás Maduro, nuestra política es de amistad con todos los pueblos del mundo, de no intervención. Eso es un punto de vista de mucha gente (que Maduro es dictador), pero nosotros, yo, por mi investidura como presidente electo, no voy a descalificar a ningún gobernante extranjero", declaró en entrevista con Grupo Imagen.

También mencionó el mismo principio cuando en diciembre fue cuestionado sobre un tuit del presidente Donald Trump en el que amenazó con cerrar la frontera si no los demócratas no aprobaban una partido de más de 5 mil millones de dólares para financiar la construcción de un muro.

"No hemos opinado sobre este tema porque se trata de un asunto interno del Gobierno de Estados Unidos (...) preferimos abstenernos", declaró en la conferencia matutina del 28 de diciembre.

*Con información de Notimex