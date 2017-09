¿Por qué es incorrecto usar la escala sismológica de Richter?

A principios del siglo XX en California se creó la escala de Richter para medir la magnitud de los sismos, derivado de la medición de la energía liberada por un movimiento en las placas tectónicas en una zona específica de Estados Unidos y con instrumentos que actualmente son obsoletos, por lo que hacer uso de dicha escala es incorrecto.



Luis Quintanar, sismólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM, explica entonces que dicha escala debe ser utilizada únicamente para sismos ocurridos en California y solo en el caso de que se hayan utilizado instrumentos análogos para la medición, por lo que desde hace varias décadas se ha hecho mal uso del nombre.



En entrevista para El Financiero, indicó que la magnitud no debe tener ‘nombre y apellido’ ya que se refiere a la energía liberada por un sismo, independientemente del lugar en el que ocurra y los instrumentos de medición utilizados.



“La magnitud de Richter fue definida utilizando la sismicidad e instrumentos que estaban en California, en EU. Se definió así a un sismo que está a una distancia específica de la estación que lo registra, con una amplitud específica y de acuerdo con la estructura del subsuelo del lugar”, dijo.



“Desde ese punto de vista la magnitud Richter puede darse únicamente para sismos que ocurran en la zona de California, ¿por qué? Porque las características del subsuelo son diferentes, los instrumentos de medición no son los mismos y ya ni siquiera existen esos instrumentos con los que se definió la magnitud Richter. Son instrumentos del siglo pasado, eran análogos, hoy tenemos instrumentos digitales con mayor sensibilidad y rango dinámico”, agregó.



El especialista explicó que la magnitud, en el sentido más general, es la energía liberada por el sismo y que se le debe llamar simplemente magnitud, independientemente del lugar en el que se origina el temblor y de los instrumentos para medirlo.



“Se llama magnitud, simplemente, magnitud Richter es un nombre particular con nombre y apellido, en términos generales es la energía liberada por el sismo, solo la magnitud”, dijo.



Aceptó que es responsabilidad del Sismológico Nacional nunca haber corregido a la sociedad y medios de comunicación en llamar así a la magnitud de los sismos. Indicó que pese a que tiene varias décadas siendo incorrecto, la inercia ha hecho que la gente adopte el término por el peso de la Ciencia estadounidense a nivel mundial.