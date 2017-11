Senado pospone convocatoria para Fepade

CIUDAD DE MÉXICO.- Por falta de quórum, el Senado de la República levantó la sesión de este jueves donde se discutía aprobar la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para Asuntos Electorales (Fepade).



El tema quedó pendiente para la sesión del próximo martes 14 de noviembre, a fin de avalar el acuerdo que permita tener fiscal electoral antes del 15 de diciembre.



Los legisladores de la bancada del PT-Morena, quienes durante la discusión se opusieron en todo momento a avalar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no ejercieron su voto pese a estar presentes, por lo que lograron reventar la sesión pues en el tablero electrónico solo se contabilizaron 60 votos: 57 a favor y 3 abstenciones. Hacían falta cuatro senadores más para conseguir el quórum.



El coordinador del PRI, Emilio Gamboa señaló que los grupos parlamentarios del PRI y el PVEM no tienen mayoría en el Senado por lo que aclaró que no es su responsabilidad que la discusión sobre el titular de la Fepade siga detenida.



El priista pidió a la Mesa Directiva dejar constancia de que hay senadores que no quieren seguir con el proceso para elegir al Fiscal electoral.



En el marco de la sesión, los senadores Manuel Bartlett, coordinador del bloque PT-Morena, Miguel Barbosa, Layda Sansores, Fidel Demédicis y algunos senadores sin partido como Alejandro Encinas, Luisa María Calderón y Manuel Cárdenas Fonseca, se pronunciaron en contra del acuerdo por considerar que el procedimiento no es abierto ni garantiza la participación y el escrutinio ciudadano,