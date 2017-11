Por fallas, SRE retrasa 4 años extradición de líder sicario del 'Chapo'

Fallas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha pospuesto por casi cuatro años la extradición a Estados Unidos de José Antonio Torres Marrufo, El Marrufo o El Jaguar, líder de los “escuadrones de la muerte” del Cártel de Sinaloa.



Dichas fallas facilitaron que un Tribunal federal ratificara un amparo a este operador del Chapo Guzmán, al considerar que la SRE violó su derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica.



Señaló que, al emitir el acuerdo del 5 de diciembre de 2013, por el que concedió su extradición, Cancillería omitió considerar si difería o no la entrega de El Marrufo hasta ser juzgado en México.



“No expresó que ante la existencia de una causa instaurada contra el justiciable debía pronunciarse respecto a si debía ser diferida o no su entrega”, resolvió el Tercer Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión 148/2015.



El Jaguar es requerido en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, por secuestro y homicidio, ocurridos el 8 de septiembre de 2009 y 7 de mayo de 2010, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.



Además, a través del expediente criminal EP12CR0849, se le acusa de asociación delictuosa por poseer mariguana y cocaína; delincuencia organizada y lavado de dinero dentro de territorio estadounidense.



El Marrufo fue detenido en febrero de 2012 en México. El gobierno de Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición en su contra el 23 de mayo de 2012, y ésta se autorizó el 5 de diciembre de 2013 por parte México.



Sin embargo, el líder sicario del Chapo tramitó el juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, cuya titular, Luz María Ortega, le concedió protección de la justicia federal.



El Jaguar alegó violación a sus derechos humanos y dejó en manifiesto, al igual que lo hizo el Chapo Guzmán en su momento, su temor a la pena de muerte en Texas, donde está legalizada.



Pero no fueron los alegatos del sicario los que facilitaron el amparo, pues la jueza Ortega Tlapa consideró como infundados todos los argumentos del integrante del Cártel de Sinaloa.



En la sentencia, a la que El Financiero tuvo acceso, la jueza concedió el amparo a Torres Marrufo, al indicar que la autorización de la extradición de SRE “no está debidamente fundamentada”.



Luego de pasar por la Suprema Corte, el caso quedó para su resolución definitiva en el Tercer Tribunal Colegiado, que en la revisión ratificó el amparo por las fallas de la SRE, que se tradujeron en violación de los derechos de El Marrufo.



“Existe la omisión de la autoridad de no considerar el tema de la entrega diferida”, agregó.



El amparo, concedido a finales de agosto pasado, fue para dejar sin valor el acuerdo de extradición del 5 de diciembre de 2013 y emitir uno nuevo, subsanando las fallas procesales, lo que no ocurre aún.