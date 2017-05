Por 'elección de Estado', JVM pide visores internacionales

ESTADO DE MÉXICO.- Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, pidió la presencia de observadores electorales de orden internacional para “cuidar el voto en las casillas, ante una evidente elección de Estado”.



La panista pidió a las autoridades electorales responder rápido y bien ante las irregularidades que se han denunciado, pues dijo que hasta el momento su actuación ha sido no sólo tibia, sino prácticamente inexistente.



Asimismo, llamó a todas las fuerzas políticas a que actúen con responsabilidad en lo que resta de la campaña, y pidió a la ciudanía y a los abogados que están del lado de la democracia para defender el voto en las urnas.



“Los ciudadanos debemos tener la certeza absoluta de que vamos a las urnas en un terreno de equidad y de legalidad y, hasta el día de hoy, y lamento mucho que así sea, la respuesta de las autoridades electorales, en las que siempre hemos creído en el PAN han sido, por decir lo menos, no solo tibias, sino prácticamente inexistentes”, dijo en Entrevista con El Financiero.



Vázquez Mota rechazó que en la recta final de la contienda su campaña esté en declive, y aseveró que no le preocupan las encuestas que la colocan en tercer lugar. “Yo las veo y sigo adelante con mi campaña porque hoy, los siete gobernadores que hay en el PAN, en su momento, todas las encuestas los colocaban en segundo y tercer lugar. Lo decía el de Durango, el de Chihuahua, el de Quintana Roo; Xóchitl Gálvez, que la colocaban 19 puntos abajo, ahora es delegada (en Miguel Hidalgo). Entonces, la encuesta más importante es la que observo con la ciudadanía”, señaló.



La abanderada panista habló también sobre la inseguridad en la entidad, y aseveró que el Estado de México es un estado sin derecho y sin ley, por lo que de ganar la elección mantendrá la presencia de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad y acabar con la corrupción que impera en los cuerpos de seguridad, muchos de ellos coludidos con la delincuencia y el crimen organizado.



Señaló que esto irá emparejado con un programa de limpieza en los cuerpos policiacos y el fortalecimiento de las instituciones.



Asimismo, advirtió que una vez que esté en el gobierno iniciará una investigación la gestión de Eruviel Ávila. “Haremos un corte de caja, como se hace cada vez que se hace un proceso de entrega-recepción, y voy a hacer lo que la ley me mande, justamente para hacer del Estado de México, un estado de derecho”.



Añadió que no utilizará las instituciones del estado para venganzas políticas, pero tampoco para proteger absolutamente a nadie.



En su propuesta social afirmó que no van a desaparecer los programas sociales; reiteró su postura en contra del aborto, y aseveró que en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo “haré lo que mandate la ley y voy a gobernar para todos”.