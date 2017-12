Por deuda de 27 mdp Cuauhtémoc Blanco podría ser destituido de su cargo

MORELOS.- El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo en las próximas horas podría ser destituido ante el incumplimiento de una sentencia que dictó el Tribunal de Justicia Administrativa en su contra, por el adeudo de 27 millones de pesos a la empresa de recolección de basura Tochter S.A. de C.V.



“Se va a generar una estrategia de defensa para el 2018, en protección desde luego del alcalde y de los regidores, de la sindico como lo hemos venido haciendo respecto a las deudas que heredó el acalde”, señaló José de Jesús Guízar Nájera, representante legal del ayuntamiento.



Al igual que el edil capitalino, también la orden de destitución se giró contra la síndico Denisse Arizmendi y los regidores bajo la carpeta de investigación TJA/3AS/212/2016, este problema fue heredado desde la administración del ex priista, Manuel Martínez Garrigós quien durante su gestión endeudó a Cuernavaca por más de mil 600 millones de pesos y en la actualidad, intenta ser candidato a gobernador de Morelos, por la alianza del PT-MORENA y PES.



De hecho, Martínez Garrigós contrató a Tochter S.A. de C.V. para reemplazar a la empresa Promotora Ambiental S.A. de C.V. (PASA), esta comenzó a prestar el servicio para el municipio, tras una contingencia ambiental en Cuernavaca que se originó en el 2007, cuyo contrato de servicio se había firmado por 20 años; al removerla también generó una demanda contra el edil Blanco Bravo para pagar 300 millones de pesos, aún y que este problema inició durante lo dejó Manuel Martínez.



Al respecto, el abogado del Ayuntamiento de Cuernavaca explicó que en el requerimiento, que hasta el momento no se ha notificado, se indicaba que en un término de cinco días se tendría que justificar por qué del incumplimiento, sin embargo la administración de Blanco Bravo demostró que la comuna no cuenta con los recursos para liquidar los 27 millones de pesos.



“Tenemos que esperar a ver qué es lo que resuelve el TJA, respecto al apercibimiento de destitución con base en que le estamos entregando la justificación, esperamos que esto lo consideren y que no se destituya al edil Blanco Bravo, a la síndico Denisse Arizmendi y los regidores”, añadió.



Por último, Guízar Nájera comentó que hasta el momento no se tiene contemplado negociar con la empresa, ya que la instrucción de Cuauhtémoc Blanco es que se haga todo conforme a derecho por tanto, ante la posibilidad de que se le destituya del cargo, el litigante insistió en que se está en la creación del mecanismo de defensa para evitarlo.