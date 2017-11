Por deber leyes secundarias, Congreso atora 44 reformas

CIUDAD DE MÉXICO.- Además de la regulación de la publicidad gubernamental, la Suprema Corte puede sancionar al Congreso de la Unión por el incumplimiento en la expedición de otras leyes reglamentarias, que complican la operación de 44 reformas aprobadas en materia de transparencia, combate a la corrupción, el uso de la fuerza pública, justicia para adolescentes, atención a víctimas, la reelección legislativa, la consulta popular, derechos humanos, justicia laboral, entre muchas otras.



En 31 casos ya vencieron los plazos legales establecidos y en 13 de ellos aún están en tiempo de lograrlo, pero no hay acuerdos entre los partidos políticos.



Desde noviembre de 2012, por ejemplo, se reformó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en noviembre de 2013 se venció el plazo de un año para que el Congreso de la Unión y los congresos locales hicieran las modificaciones necesarias al marco jurídico de los registros de deuda pública actual, sin que hasta la fecha se haya cumplido el ordenamiento establecido en sus artículos transitorios.



En julio de 2016 se publicaron las nuevas leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y para julio de este año el Congreso de la Unión y los congresos locales debieron tener listas las adecuaciones a diversos códigos y ordenamientos, de acuerdo con los transitorios del decreto, y no han sido realizadas.



El 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear una legislación sobre “el uso legítimo de la fuerza pública”, en un plazo no mayor a de seis meses, y el tema sigue pendiente.



En mayo de 2013 se publicaron reformas a la Ley General de Víctimas, con cambios a las legislaciones locales y federales en materia de víctimas por desaparición de personas y reformas al Código Penal Federal, mismas que debieron estar listas en un plazo máximo de un año, pero siguen como pendientes.



Incluso, en el tema de la Ley Federal de Consulta Popular está en espera de adecuaciones para su procesamiento en las cámaras legislativas. En el decreto publicado en marzo del 2014 se ordena que “cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente decreto, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor”. El plazo venció el 11 de septiembre de ese año y el tema sigue en espera.



También, aunque desde 2014 se reformó el artículo 59 de la Constitución para contemplar que los diputados puedan reelegirse tres periodos y los senadores uno de forma consecutiva, aún no se realiza la ley reglamentaria del artículo.