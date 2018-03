Por 15 mil pesos se grabó video en parroquia en Benito Juárez

La Arquidiócesis Primada de México confirmó que el video 'La niña bien' se realizó en la Parroquia San Sebastian Martir en Xoco, delegación Benito Juárez y se grabó el video por 15 mil pesos.

Los responsables de ceder el recinto para el videoclip fueron los mayordomos de la parroquia, de acuerdo con una entrevista a Fray Edgar Vega Castañares, responsable de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, a la cual está adscrita la parroquia.

"En el mes de enero, los mayordomos me informaron que un grupo de personas se habían acercado a pedir permiso con ese fin (grabar escenas de una boda). Yo les pedí que pusieran la propuesta por escrito para revisarla y, en su caso, aprobarla, pero éstos ya no me reportaron absolutamente nada", señala el sacerdote.

Según su relato al Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), supo del video hasta que éste se viralizó el domingo pasado, fue cuando la mayordomía explicó que recibió a cambio 15 mil pesos pero no sabían que se grabaría con música.

"Las personas que filmaron no presentaron credenciales, no se presentaron formalmente como productora, ni como partido, no como estudiantes", señala.

Según el testimonio de la mayordomía el video se grabó de siete de la mañana a siete de la noche, y durante la primera parte de la grabació "no hubo ninguna escena de baile"; al parecer éstas se grabaron de tres a cinco de la tarde, cuando se pidió que se desalojara totalmente el templo.