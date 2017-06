Populismo podría acelerar autodestrucción de la democracia: especialista

CIUDAD DE MÉXICO.- El avance del populismo podría acelerar el proceso de autodestrucción de la democracia, advirtió el catedrático de la Universidad de Sidney, Australia, John Keane.



En la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), el especialista en temas electorales y relacionados con la democracia aseveró que en el caso particular de México, enfrenta múltiples desafíos ante el desencanto ciudadano con las elecciones, la corrupción de gobernantes y candidatos y la presencia del populismo.



Al dictar la conferencia magistral "Breve historia del futuro de las elecciones", explicó que hay mucho en juego en el sistema democrático.



"Es la primera vez en mi vida que siento que estoy viendo la muerte de la democracia, quizá ese será el futuro de la democracia, la muerte, quizá el populismo como ha emergido acelerará esta autodestrucción de la democracia, pero quizá esta tercera opción (la democracia monitoreada) prevalezca, tenemos que tener conciencia que mucho está en juego", manifestó.



Dijo que es necesario prestar atención al "combustible del resentimiento anti-elecciones" que deriva en el hecho de que los ciudadanos no quieran participar en los procesos electorales.



Explicó que a este problema se suman la presencia de figuras que hablan a nombre de la gente y rechazan la democracia monitoreada, que se logra bajo la observación de diferentes instancias.



"Populismo en nombre de la gente, ustedes tienen a un (Andrés Manuel) López Obrador, se dirige al pueblo en busca de su apoyo y yo creo que hay evidencia creciente de que el problema del populismo es que tiene cualidades demagógicas y tiene que tratarse de un gran líder, alguien que realmente hable a nombre de la gente, y los partidos populistas y sus líderes no les gusta la democracia monitoreada, de hecho, intentan desmantelar sus instituciones o buscan quitarle sus atributos judiciales", expresó.



Insistió que a pesar de que en México existe un esquema jurídico e institucional que permite la realización de procesos electorales, es fundamental atender los problemas de la violencia y la corrupción dentro de las elecciones.



El historiador australiano dijo que la opción es limpiar los procesos electorales, eliminar la corrupción y postular a candidatos con liderazgo, que no incurran en abusos hacia los ciudadanos.