Policías estatales de Guerrero levantan paro

CHILPANCINGO.- La noche de este martes, los policías estatales de Guerrero anunciaron que levantarán el paro laboral que mantenía, a pesar de no lograr ningún avance en sus demandas.



Además, anunciaron que interpondrán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las jornadas laborales que les impusieron y ante la posibilidad de que se registren despidos masivos.



Los manifestantes dijeron que desde la tarde del martes decidieron levantar el paro y lo informaron a sus superiores, sin embargo no han recibido órdenes de trabajo, por lo que consideraron que los tienen acuartelados.



Los policías exigen jornadas laborales de 24 horas de tres días de trabajo por tres de descanso, 40 por ciento de incremento en sus viáticos, 50 por ciento de incremento salarial, uniformes, bono de riesgo y equipo táctico; exigencias que continuar de manera burocráticas pero laborando.

Entrada la noche unos 300 elementos esperaban indicaciones de sus mandos para reincorporarse a la operatividad, pero no recibieron ninguna instrucción.



El martes, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no cedería a las demandas de los policías estatales.



Algunos policías paristas dijeron que se ha corrido el rumor de que hay una lista de al menos 300 elementos a quienes se les levantaron actas administrativos para realizar un despido masivo.



Lamentaron que no haya habido avance alguno en sus demandas, entre las que se encuentran el pago de un bono de riesgo, a pesar de estar expuestos a perder la vida, puesto que enfrentan de manera directa a células del crimen organizado en ciudades como Chilpancingo, Chilapa, Acapulco, Costa Chica y recientemente en el Operativo Relámpago de la Tierra Caliente.



En ese sentido, dieron a conocer que a este miércoles interpondrán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), para que se analice el esquema de trabajo al que se les somete.



También pidieron que el Congreso de Guerrero intervenga para evitar que se genere un despido masivo de policías, lo que sería muy grave para la entidad, si se toma en cuenta que Guerrero necesita por lo menos 10 mil elementos operativos, pero actualmente solamente tiene 3 mil.