Policías deben ahora aprobar 4 evaluaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este mes, todos los policías del país deberán aprobar cuatro tipos de evaluación y obtener el Certificado Único Policial (CUP), que garantizará a las instituciones de seguridad pública del país contar con elementos capaces y bien preparados para desempeñar su labor.



La meta es que este 2018 se logre otorgar el CUP al 50 por ciento de los elementos y en 2019 al cien por ciento.



De acuerdo con el documento Modelo Óptimo de la Función Policial, hay en la actualidad un estado de fuerza de 228 mil 922 policías, de los cuales 27 mil 359 (21.2%) no tienen evaluación aprobatoria vigente de control de confianza y de ellos 8 mil 921 (6.9%) tienen resultado no aprobatorio.



Otros 31 mil 3 elementos no tienen formación inicial o equivalente; 73 mil 186 policías no tiene evaluación aprobatoria en competencias policiales y 79,838 policías laboran sin evaluación aprobatoria del desempeño.



La Secretaría de Gobernación establece que a partir de este enero los Centros de Evaluación de Control de Confianza de las entidades del país iniciarán la emisión del Certificado Único Policial.



Para ello, los policías deben contar con un resultado aprobatorio y vigente en los siguientes cuatro componentes:



1.- Evaluación de control de confianza

2.- Evaluación de competencias básicas o profesionales

3.- Evaluación del desempeño o del desempeño académico y

4.- Formación inicial o equivalente.



Resalta que el CUP es una herramienta establecida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite certificar que el personal que integra las instituciones de seguridad pública tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones.



De acuerdo con los lineamientos para la emisión del CUP (aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en la XL Sesión y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2016), se establece que, en un periodo máximo de tres años, las instituciones de seguridad pública deberán cumplir con los requisitos para que el cien por ciento de sus integrantes obtengan el Certificado Único Policial.



Respecto a las entidades con policías que tienen los niveles más bajos en la evaluación de desempeño aprobada y vigente están Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí.



En evaluación de competencias básicas, los estados con niveles más bajos son Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo y Jalisco.



En formación inicial o equivalente, Colima, Hidalgo y Zacatecas; mientras que en evaluación de control de confianza, Durango y Guerrero tienen los niveles más bajos.