Polémica en PRD por reincorporación de Barrales como senadora

CIUDAD DE MÉXICO.- Nueva polémica levantó el PRD en el Senado de la República tras la reincorporación de Alejandra Barrales, quien sigue siendo presidenta del PRD, a su cargo como senadora, anunció que hizo oficial ante el pleno el presidente de la Mesa Directiva del senado, Pablo Escudero al inicio de la sesión.



El senador Miguel Barbosa, señaló que eso será solo por unas horas mientras se elige al coordinador de la bancada. En tanto, Raúl Morón, quien fue electo como coordinador y ratificado esta tarde por 15 de los senadores de la bancada, aseveró que Barrales está impedida estatutariamente para encabezar la dirigencia nacional y al mismo tiempo ser legisladora.



No obstante, Dolores Padierna manifestó que Alejandra Barrales llega para fortalecer a la bancada y ésta tenga estabilidad cuanto antes porque están por votarse temas importantes y el PRD no puede quedar al margen de esas decisiones.



Barbosa aseveró que incluso, se citó para esta misma tarde, a las 17:00 horas a una reunión para que los senadores perredistas elijan al nuevo coordinador parlamentario,



La versión fue confirmada por la propia Dolores Padierna quien apuntó: “Yo por lo pronto en mi calidad de vicecoordinadora general en funciones de coordinadora temporal lancé una convocatoria para elegir ya la coordinación del Grupo Parlamentario y se invitó exclusivamente a los miembros, a los militantes del PRD para tomar esta decisión.”



Y aclaró: “no porque no queramos a los otros compañeros o no porque vayamos am excluir a alguien de nuestro grupo. De lo que se trata es que las decisiones del PRD sobre todo de su representación en el Senado de la República, pues sea una decisión exclusiva de las y los militantes del PRD”.



El senador Miguel Barbosa, señaló que no obstante, la presencia de Barrales en el Senado para participar en dicho reunión viola el reglamento pues en éste se establece que la convocatoria debe ser 48 horas antes.



Señaló que Barrales quiere ir en contra de una mayoría que votó a favor de Raúl Morón para la coordinación de la bancada y en todo caso nombrar coordinadora a Dolores Padierna. “Lamento que siga violando la ley. El artículo 111 del estatuto del partido hace incompatibles las dos funciones: la de presidenta nacional y la de legisladora, pero pues ella ya no tiene control. Se la pasa violando la ley".



Al respecto Padierna aseveró que la dirigente nacional no viola ningún precepto pues “hubo, hace mucho tiempo, hará ya casi como dos años, se celebró el último congreso nacional del PRD que modificó el estatuto para que se pudiera al mismo tiempo ser legislador, legisladora y ocupar algún cargo en la estructura del partido”.



Esta versión sin embargo también fue rechazada por Raúl Morón quien aseveró que de acuerdo con el artículo 111 de los estatutos, no podrán ocupar la presidencia, la secretaría general o tener un cargo en los comités ejecutivo nacional o estatal "aquellas personas que tengan un cargo de elección popular o en mandos superiores de la administración pública, salvo que soliciten la licencia respectiva".



Incluso envió una carta al presidente del Senado, Pablo Escudero donde le comunica que “es incompatible el ejercicio simultáneo de los cargos de dirigente nacional y senadora, como pretende Alejandra Barrales”.