Plataformas de Morena y PRI un riesgo y un peligro para las mujeres: Barrales 

Las plataformas de Morena y el PRI no son una alternativa para las mujeres del país, representan un peligro, un riesgo y un retroceso, aseveró la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, integrante del Frente Ciudadano por México (FCM), en el marco del Foro “Mujeres Opinan MX de Mujeres al Frente”.



A su vez Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, aseveró que el FCM renuncia a electores que no creen en la igualdad entre hombres y mujeres y a los cobardes que ejercen violencia contra ellas. “A esos votantes no los queremos en el Frente Ciudadano por México, no son de los nuestros. Nosotros queremos a los que realmente respetan a las mujeres”, apuntó. Ambos dirigentes partidistas anunciaron que ese fin de semana, sus respectivos partidos, (PRD y PAN, tendrán reunión de Consejo Nacional para aprobar coaliciones electorales.



Respecto a los partidos que representan un retroceso para las mujeres, Barrales Magdaleno aclaró: “Yo hablaría particularmente de las plataformas de los partidos que pueden ser alternativa para el 2018 y la plataforma de Morena de ninguna manera es una plataforma pensada en las mujeres; la plataforma del PRI, de ninguna manera es una alternativa para las mujeres”.



“El PRI ha sido el partido que más ha lastimado y golpeado a las mujeres en este país. Mucho de lo que pasa en feminicidios, en corrupción, es consecuencia de esa visión, de esa ideología al interior del PRI y por eso estoy convencida que eso puede ser un peligro, un riesgo, un retroceso”, agregó.



Comentó que contrario a ello, “la propuesta de del FCM es la alternativa para las mujeres y eso hay que comunicarlo, hay hechos, hoy no es una diferencia ideológica lo que prevalece en la agenda de género, aquí lo acabamos de ver y me parece que eso es lo que hay que seguirle informando a las mujeres del país”.



Anaya Cortés resaltó que si bien en esta materia se han tenido avances en el legislativo, existe un gran rezago en los poderes ejecutivo y judicial. Recordó que a lo largo del tiempo se han derribado diversas barreras, que van desde la de no reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, hasta aquella que las considera un grupo vulnerable.



“Hay una brecha enorme por una serie de barreras que no son responsabilidad de las mujeres. Mientras esas barreras culturales y legales sigan existiendo debemos empujar por acciones afirmativas para lograr la auténtica igualdad sustantiva y la verdadera paridad”, enfatizó.



Ricardo Anaya dejó en claro que el Frente Ciudadano por México renuncia a aquellos electores que no creen en la igualdad entre hombres y mujeres, y que, además, ejercen cualquier tipo de violencia sobre ellas.



En el Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde las mujeres dejaron en claro que son protagonistas fundamentales en la historia del país y en toda la agenda nacional, Anaya Cortés dijo coincidir con las preocupaciones expuestas en materia de corrupción, violencia, delitos graves como el secuestro y la extorsión, la pobreza y la discriminación en la entrega de becas, entre otras.