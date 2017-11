Planta termovalorizadora no endeudará a la CDMX, asegura Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa afirmó que la construcción de la planta de termovalorización, no implica una nueva deuda para el erario de la Ciudad de México.



”Entonces, me parece muy oportuno que les explique que no es deuda, o sea, no vemos por ningún lado la deuda, pero en fin”, por lo que llamó a no politizar y tergiversar el tema.



Dijo que las cuentas de Morena (100 mil millones de pesos a pagar en 30 años) no son viables, porque la capital por ley no puede endeudarse más allá de su techo autorizado.



“Lo único que tenemos en este momento como ampliación al techo original de los 4 mil 500 millones, es lo que pudiera ser, que no lo hemos solicitado, solamente para el tema de reconstrucción, pero no para otro proyecto”.



Además no alcanzaría ese dinero para la construcción de la planta incineradora. “Es que es tan obvia la operación. Así que los techos se autorizan por parte de la Secretaría de Hacienda, no es este el caso, no estamos en el supuesto de utilizar esos recursos para construir la mencionada planta”.



En tanto, Jaime Slomianski, de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), dio a conocer que la planta de termovalorización tendrá un costo de 11 mil millones de pesos y que serán pagados por la empresa Veolia.



Detalló que la Ciudad de México pagará anualmente unos dos mil 300 millones de pesos cada año, durante 30, por el tratamiento de la basura y que esos recursos provendrán del gasto que se destina a su recolección, traslado y confinamiento, además del pago que hará el Metro por el uso de la energía eléctrica que se produzca en esa planta.