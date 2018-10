Plan de Conacyt, más político que científico, acusan investigadores

Términos como “ciencia campesina milenaria”, “vigilante social” y “ciencia ciudadana” deben ser aclarados o eliminados del nuevo plan para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que dirigirá María Elena Álvarez-Buylla, coinciden científicos mexicanos.

“Esos conceptos son muchísimo más sociales que de ciencia básica, no sé qué será la ciencia campesina, no es ciencia, es cultura campesina. Y la vigilancia social, bueno, me imagino que uno puede estar alerta o escuchar a la gente para tomar decisiones en cuestiones de inversiones en ciencia, no sé bien hasta ahora”, comentó a El Financiero Arturo Menchaca, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

En junio pasado, antes de que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones, la doctora propuesta para encabezar el Consejo dio a conocer su Plan de Reestructuración Estratégica del Conacyt, en el cual aparecen los términos que han causado enojo en la comunidad científica, pues no se aclara la actividad tecnológica, científica y de innovación para el próximo sexenio.

Además de los conceptos con los que no coincide la comunidad científica, el interés por limitar la interacción de México con países desarrollados es otro tema polémico, pues investigadores ven en países “de Occidente” plataformas para incentivar la innovación.

“Puntos que suenan muy contradictorios, las continuas referencias a la ciencia occidental. México está en el Occidente, México es parte de una cultura de conocimiento científico que se generó desde la época colonial. La perspectiva de ciencia occidental, como si nos excluyera, francamente no creo que tenga mucho lugar”, acusó el doctor David Romero, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos.

El plan que hasta ahora no se ha modificado está cargado de ideología política, de acuerdo con el doctor Sergio Alcocer, quien, como miembro del Instituto de Ingeniería, exige que al crear un nuevo plan para la ciencia exista apego a la realidad y se base en la administración de la ciencia.

“Yo creo que hay una dosis de poco conocimiento de realidad de la investigación científica del país. Me parece que no es lo mismo que haya un gran conocimiento de cómo funciona un laboratorio, no de cómo funciona la administración de la ciencia; no es lo mismo investigar que administrar la investigación científica”, reclamó.

Uno de los problemas que ven los investigadores es la visión personal y política que se plasmó en el proyecto para reestructurar el Conacyt y no una postura que reúna el trabajo de todas las áreas de investigación.

Ese planteamiento pone en riesgo la apertura a temas como la biotecnología, ya que, para la Álvarez-Buylla, la aplicación de esas innovaciones son nocivas para la salud, mientras que para el doctor Agustín López Munguía, del Instituto de Biotecnología, es necesario ampliar la investigación y aplicación de dicha área.

Los científicos consultados por El Financiero llamaron a la doctora Álvarez-Buylla a crear consensos para generar la política pública que encabezará, pues aseguran que no puede alejarse de la realidad y basarse en la formación e interés científico que tiene.

“Yo diría que lo que tenemos que hacer es un llamado a la realidad, a que se conozca, primero que nada, antes de tomar ninguna decisión, la realidad de las instituciones. No se conocen las instituciones siendo usuario de ellas o habiendo aplicado a una convocatoria, se conoce una vez que trabaja uno con la gente”, dijo Romero, quien recordó que la situación de la administración de la ciencia y la tecnología en Morelos se ha complicado con la desaparición de Innovación, Ciencia y Tecnología.