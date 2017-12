Piden programas para evitar accidentes por armas en escuelas en NL

MONTERREY.- Luego de que este lunes falleciera un alumno en una primaria de Cadereyta, pues la pistola que llevaba se acción accidentalmente, diputados locales dijeron que más que el Operativo Mochila se requiere de medidas integrales.



El menor, de 11 años, llevó el arma a su escuela y cuando se la mostraba a una de sus compañeras, se disparó; el gobierno estatal dijo que la muerte del menor ocurrió por la irresponsabilidad de los padres.



El coordinador de la bancada del PAN del Congreso de Nuevo León, Arturo Salinas, comentó que no basta el Operativo Mochila sino políticas públicas donde participen padres y docentes.



“Los padres tenemos que educar a nuestros hijos; es una situación que no se puede culpar a una sola parte, no es culpa de la institución académica, no es culpa del gobierno, no es de maestros, de los padres, es culpa de todos".



En tanto, el diputado Marcelo Martínez, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, aseguró que han legislado acorde a las necesidades para evitar este tipo de tragedias.



“Hemos hecho exhortos para que exista un cuerpo de médicos y psicólogos en las escuelas pero no nos han hecho caso, tenemos una ley de salud mental pero el gobierno la vetó", comentó.



Dijo que a diferencia del suceso registrado en el Colegio Americano del Noreste, en enero pasado, donde un menor disparó a sus compañeros y a su maestra, en este último, se trató de un accidente.



“Es lamentable que ocurran este tipo de cosas; considero que debe haber mayor atención por parte de la Secretaría de Educación en estos hechos, creo que ya no están haciendo tanto el operativo mochila cuando dejaron de sentir presión en este tema”, concluyó.