Piden llamar al suplente del coordinador de Morena en la ALDF

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a que el coordinador de la fracción de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), César Cravioto, lleva más de cinco faltas consecutivas sin justificar, el presidente de la Mesa Directiva, Mauricio Toledo, presentó ante la Comisión de Gobierno un oficio para citar a su suplente.



"Hoy mismo presenté un oficio al presidente y al secretario de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna y Jorge Romero, para citar al suplente de César Cravioto, después de que el diputado no asiste a trabajar y cinco de sus ausencias no han sido justificadas debido a que anda en campaña, por esa razón se debe citar de manera inmediata a su suplente", sentenció.



El diputado local por el PRD expuso que por diversos medios de comunicación se tiene registro de las actividades de Cravioto en Coahuila, a pesar de que intentó justificar que realizaba trabajo territorial en su distrito.

Al faltar Cravioto a la sesión de este martes en la ALDF, Mauricio Toledo señaló que "como presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea y con las facultades que me confiere la ley a través del artículo 21 -el cual determina que todo diputado que se ausente por un mínimo de 5 sesiones consecutivas tendrá que ser sustituido por su suplente-, estoy solicitando que se aplique la normatividad, ya que Cravioto violó la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal".



Dijo que el coordinador de Morena tiene siete faltas consecutivas con la de este martes, dijo que “Cravioto prefiere estar en una conferencia de prensa después de seis inasistencias, cuando no ha participado en comisiones (...) espero que no se haga el mártir como es su costumbre, principalmente si es una persona que no ha trabajado, es floja, no asiste y prefiere gastarse recursos de la Asamblea Legislativa en campañas electorales".



Una vez que recibió la solicitud, el diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, destacó que van a valorarla.