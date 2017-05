Pide UNAM restricción de circulación a motocicletas 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que se debe reconsiderar la verificación y las restricciones de circulación para las motocicletas en el Valle de México.



Durante una conferencia de prensa organizada en Ciudad Universitaria, expertos indicaron que se debe volver a tener una fase de Precontingencia –iniciativa que ya enviaron a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)- y añadieron que se debe dejar de “ignorar” a las motocicletas, porque pueden llegar a emitir tantos contaminantes como un auto con calcomanía 1.



Hasta ahora no existe ninguna clasificación para estos vehículos dependiendo de sus emisiones contaminantes. El Programa de Contingencias sólo contempla restringir su salida a las calles si se llega a la Fase 2, dependiendo de su terminación de placa.



Gerardo Ruiz, investigador del CCA, explicó que el problema de las motocicletas se debe considerar a largo plazo.



“En el 2012 había 172 mil motocicletas, en 2014, 262 mil motos. Esto significa un aumento de 52 por ciento. Sus factores de emisiones son menores que los autos…pero no por mucho. Después de cuatro años, este vehículo emite tantos compuestos orgánicos volátiles [precursores de ozono] como un auto holograma 1. El estímulo es para ir y comprar una moto en el súper, que se consigue a meses sin intereses, pero en dos o tres años va a estar contaminando lo mismo”.



Agregó que “no se debe permitir el estímulo negativo de traer moto. Es un problema de equidad…una moto con cuatro años contamina tanto como una auto con calcomanía 1; ¿de qué privilegios gozan las motos?’ Es un problema de equidad ambiental todos debemos estar reguladas. Y las motos están ignoradas, no están exentas”.



El experto agregó que, en su opinión, la CAMe es muy débil para resolver los huecos normativos “y tiene que ver con la legislación”.

Telma Castro, directora del CCA, explicó que este instituto propuso el año pasado volver a la fase de Precontigencia, antes de la Fase 1, pero fue una iniciativa que no tomó la Came.



“Las autoridades tomaron varias acciones, las recomendaciones que hicimos como Universidad, medidas a corto y mediano y largo plazo van tomándolas. La zona metropolitana es muy compleja y hace falta coordinación entre los tres niveles de gobierno. Nosotros hacemos hasta 40 recomendaciones…al menos una o dos valdría sacarlas cada sexenio”.