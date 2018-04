Pide PRI a PGR acelerar investigación por nave industrial de Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del Partido Revolución Institucional en el Senado de la República, demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) acelerar la investigación de la compra-venta de la nave industrial de Ricardo Anaya, candidato por la alianza 'Por México al Frente', en Querétaro.

“En nombre del grupo parlamentario del PRI en el Senado y a raíz de la información que se ha recibido sobre la tan cercana relación del señor Luis Alberto López, quien fuera chofer del señor Manuel Barreiro, a grado de que le pidió que firmara documentos que él, al decir de su abogado, desconocía de qué se trataba, pedimos a la PGR que la carpeta de investigación se agote a plenitud”, dijo el vicecoordinador priista en el Senado, Miguel Romo Medina.

Planteó que la aplicación del 'desistimiento' que decidió la PGR en favor de Luis Alberto Pérez “no necesariamente tiene que liberar a otros que estén sujetos a esa misma investigación; puede ser parcial, no necesariamente de manera integral y total”.

“La Procuraduría General de la República, que tiene a su cargo la responsabilidad de investigar todos estos hechos, tiene la obligación necesariamente e irremediablemente de dar conocimiento, de poner el caso a la vista de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”, exigió.

Exigió que “lo importante es que los mexicanos finalmente conozcan quién es quién en esta contienda, que sepamos que no puede haber impunidad”.

Consideró que “son datos relevantes, fundamentales, que no se habían contemplado o que no habíamos conocido los mexicanos”, y subrayó que “es un caso atípico, es un hecho que no habíamos conocido de algún candidato, por lo menos a la Presidencia de la República, que estuviera en ese momento como candidato, en su calidad de candidato oficial, sujeto o vinculado a una investigación por todos los hechos y circunstancias que se han acreditado”.

"Además –dijo- cada día vamos conociendo más información de personas, de dichos, de declaraciones, de elementos materiales que existen”.

“Por el contexto electoral que vivimos, es imperativo y necesario que este tema se agilice, pero con puntualidad; que no se pierda la condición de calidad, de legalidad y de constitucionalidad en ello. Sería lo más saludable y sano para la democracia y para el buen desempeño de las campañas”, apuntó el senador.