Pide PGR a Interpol publicar ficha roja de cura pederasta de SLP

CIUDAD DE MÉXICO.- La PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), solicitó a la Secretaría General de INTERPOL, la publicación, en el sitio web de la institución internacional, de la Notificación Roja del sacerdote mexicano Eduardo Córdova Bautista, quien es buscado en 190 países por contar con una orden de aprehensión en su contra.



Dicho mandamiento judicial fue decretado por el Juez Tercero del Ramo Penal en San Luis Potosí, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso sexual calificado, corrupción de menores de dieciocho años de edad, o de las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, y de violación equiparada.



Derivado de la petición expresa formulada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, la Agencia de Investigación Criminal, a través de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales, pidió a INTERPOL que la Notificación Roja de Eduardo Córdova Bautista, vigente desde el 8 de julio de 2014, fuera de acceso público a cualquier persona que desee consultarla.



Cabe destacar que desde abril de 2016 existe la ficha roja en contra de este cura, pero no se había hecho pública en la página de la Interpol. Córdoba Bautista tiene señalamientos públicos de haber abusado de adolescentes en colegios católicos e incluso en el ejercicio del sacerdocio.