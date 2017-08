Pide Peña a senadores “cerrar filas” en torno a agenda legislativa y reformas estructurales

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto pidió a las bancadas del PRI y del Partido Verde en el Senado de la República mantener la “unidad” y “cerrar filas” en torno a las agenda parlamentaria y, sobre todo, a “vender” los beneficios de las reformas estructurales aprobadas en su gestión.



De cara al próximo periodo de sesiones que inicia el próximo 1 septiembre, el mandatario comió este lunes con los legisladores del tricolor y del verde en la Cámara Alta, encabezados por sus jefes de bancada Emilio Gamboa y Carlos Alberto Puente, respectivamente.



De acuerdo con el senador priista Gerardo Sánchez, se abordaron los temas pendientes que tiene la bancada del tricolor en la Cámara alta.



“(Nos pidió) como grupo parlamentario cerrar filas en torno a una agenda legislativa y entorno también a las prioridades que tiene hoy el gobierno de la República”, señaló el legislador a su salida de la residencia oficial.



El senador Carlos Romero Deschamps refirió que en el encuentro se habló del sistema anticorrupción que es algo que hay que pendiente hacer.



“Siempre habrá qué hacer y estamos comprometidos en la buena marcha de nuestro país, esa es la convocatoria general que nos hizo el señor presidente y estamos comprometidos a ello.”



-¿Qué les pidió el presidente? -se le cuestionó al líder del sindicato petrolero.



-La unidad, como siempre, que ha caracterizado a la bancada de nuestro partido y del Verde Ecologista -respondió Romero Deschamps.



El senador del Partido Verde, Luis Melgar, por su parte, dijo que en el encuentro se realizó un balance de los cinco años de las reformas estructurales aprobadas y “del jalón final que necesitamos hacer”.



-¿Una petición especial del presidente?



-Cerrar filas en torno a lo que hay que hacer, a que todos nos convirtamos en promotores de lo que hemos hecho y promotores de lo que hemos aprobado, y que salgamos a decirlo, porque las reformas ya están cumpliendo. Ése fue el gran mensaje del presidente -contó el legislador del Verde.



De acuerdo con el testimonio de estos tres senadores entrevistados al final del encuentro, el presidente y los senadores no abordaron el tema del impulso para que el actual titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, se le dé el pase automático a Fiscal General.



Sin embargo, el senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, a su llegada antes del encuentro, se abordarían el proceso de nombramiento del Fiscal General y Anticorrupción.



"Los temas están en el aire, tenemos temas como es el caso del fiscal, qué no se ha atendido, los temas anticorrupción, y yo espero que no tengamos un tema de mayor relevancia que estos dos qué se conocen públicamente", declaró a su llegada a Los Pinos.



En la comida, asistieron además el gabinete legal y ampliado, el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero Morales.