Osorio exige a AMLO ir ante el MP con pruebas contra el Ejército

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, pidió a Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, presentarse ante el Ministerio Público para llevar las pruebas de los señalamientos que hizo en contra de las Fuerzas Armadas por el caso Ayotzinapa.



En Nueva York, López Obrador señaló que es el Ejército mexicano el que debe responder a los padres de los 43 normalistas por la desaparición de los jóvenes.



Ante ello, Osorio apuntó que “preocupa que alguien que lleva 18 años buscando la Presidencia de la República, que busca encabezar a nuestras Fuerzas Armadas, las denigre y las señale, y por eso yo refiero el poco respeto que tiene a las instituciones.



“En el discurso simplista las señala, las lastima y no prueba. Ante esos señalamientos, y particularmente en el tema de Ayotzinapa, mínimamente tiene que presentarse ante el Ministerio Público para llevar las pruebas del señalamiento directo que hizo ayer (el miércoles)”, dijo.



En conferencia de prensa, luego de encabezar la firma de un convenio con Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable para el otorgamiento de plazas laborales a connacionales repatriados como parte del programa Somos Mexicanos, Osorio dijo también que seguirá defendiendo a las Fuerzas Armadas y exigió respeto para ellas.



“Quien aspira a encabezarlas primero debe de conocerlas y segundo debe respaldar con pruebas sus señalamientos. Son inadmisibles esas declaraciones, que dañan por cierto a la institución que más confianza le tienen las y los mexicanos”, agregó.



Pidió también a López Obrador que explique su responsabilidad en los hechos ocurridos en Ayotzinapa: “Difícilmente va a poder contestar estos señalamientos. Ya vieron que medio evade lo que no le gusta, pero sería muy bueno que le preguntaran qué hay de su relación con Abarca, qué hay de su relación y apoyo a estas autoridades que son responsables de lo sucedido en Iguala, en septiembre de hace casi tres años. Es muy importante que declare, porque cuando se le pregunta no dice nada, y el apoyo que todo mundo señala que le dio, debe de asumirlo, responsabilizarse y dar la cara”, indicó.



“Pero cuando algo no le gusta, normalmente no lo contesta, yo creo que hay que exigir que diga, para que entonces sepamos el grado de responsabilidad que tiene en los hechos trágicos que se dieron en el estado de Guerreo y particularmente en Iguala”, señaló.



PRIORIDAD, QUE DUARTE RESPONDA



Osorio también habló del caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, prófugo de la justicia, y afirmó que sigue siendo una prioridad del gobierno dar con él.



“Estamos ayudando a la PGR para dar con la localización de Javier Duarte, no hay otro interés más que el que enfrente a las autoridades por todos los señalamientos, por todas las acciones y todas las atrocidades que hizo en contra del estado de Veracruz”, recalcó.



Apuntó que “hemos dado con muchos criminales, complejos, difíciles, con los líderes de prácticamente todos los cárteles que están localizados en el país, obviamente tenemos que dar con el paradero de Javier Duarte”.