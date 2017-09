Pide Margarita Zavala renuncia de Anaya como presidente del PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita Zavala, aspirante del PAN a la Presidencia de la Republica para el 2018, afirmó que Ricardo Anaya es hoy factor de división en el PAN por lo que debe renunciar a la presidencia de Acción Nacional.



Tras condenar, a través de un video difundido en sus redes sociales, la maniobra de algunos senadores panistas que dio lugar a la designación de Ernesto Cordero como presidente del Senado, "por haberse llevado a cabo a espaldas del partido", la aspirante presidencial dijo;

"Lo que esto también revela es la falta de liderazgo en Acción Nacional.



Hoy no tenemos método ni candidato de cara al 2018 pero tampoco tenemos presidente de partido porque Ricardo Anaya solo la ha utilizado para esconder su indefinición y defender sus asuntos personales.



En ese sentido asestó: "hoy Ricardo es factor de división, por tal motivo Ricardo Anaya debe renunciar a la presidencia del partido".



La también esposa del expresidente Felipe Calderón, hizo un llamado a los órganos de gobierno del PAN a que definan ya un método para definir al candidato más competitivo de Acción Nacional a la Presidencia de la Republica.



Resaltó que México vive hoy momentos críticos y "todavía tenemos tiempo de actuar. Está división no debe continuar".



Asimismo reiteró que en el tema del Fiscal General, "en reiteradas ocasiones he manifestado mi rechazo a que Raúl Cervantes sea el próximo Fiscal de la Republica".



Señaló que "quien ocupe la Fiscalía debe ser una persona independiente y autónoma. El procurador no cumple con estas dos condiciones".