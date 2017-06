Pide Aureoles al PRD no rogarle más a AMLO

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, pidió a la dirigencia nacional de su partido, el PRD, que ya no le rueguen más a Andrés Manuel López Obrador para construir una alianza rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.



“Ya hasta se ven mal, parecen masoquistas, los que insisten en una alianza con él sufren de un amor enfermizo”, dijo, y aseguró que el PRD debe estar abierto a una alianza amplia con partidos políticos, incluso pidió no descartar una alianza con el PRI.



“Yo difiero de quienes andan adelantándose, ya se ven hasta mal. En cualquier momento el señor López Obrador les va a decir que son unos rogones, porque le ruegan todos los días y todos los días los desprecia. Es una especie de masoquismo, de amor enfermizo, nos ha dicho reiteradamente, nos ha puesto la puerta en la nariz, que no quiere nada con el PRD y le andan rogando”, expuso.



Añadió que “eso no funciona así. Tenemos que cuidar lo nuestro, lo que tenemos. El PRD es el partido más relevante de la izquierda en el último siglo y no tenemos por qué andarle rogando a un caudillo. Necesitamos recomponer lo nuestro”, señaló el gobernador.



Asimismo, se destapó como candidato presidencial y adelantó que pedirá licencia a su cargo de gobernador entre octubre y noviembre próximos para contender por la candidatura de su partido. “Yo voy a participar. Voy a pedir licencia en su momento, entre octubre y noviembre”, adelantó.



Entrevistado al término de la entrega del Premio Nacional de Investigación: Impulso al desarrollo de las finanzas estatales, el gobernador michoacano aseguró que “puede ser una candidatura de un militante de un partido, de esos que podamos construir un gran frente o puede ser un ciudadano sin partido”.



Añadió que “primero, la propuesta, y luego determinaremos el nombre de quién será el candidato. Debemos construir una alianza amplia en la que no se descarte a nadie. Yo sé que con el PRI sería muy difícil, pero no descartemos ninguna alternativa, no coincido con eso de que sólo debe ser con las izquierdas”.



Así, aunque hay dentro del sol azteca algunas corrientes que pugnan porque el PRD debe buscar una alianza con Morena, y con ello lograr la unificación de las izquierdas, Aureoles Conejo sostuvo que “no coincido con aquellos que opinan que la alianza debe ser sólo con las izquierdas, por eso andamos ahí rogándole a Andrés Manuel (López Obrador). No, que se vaya con su Morena, nosotros tenemos lo nuestro”.