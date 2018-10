Pide AMLO en Chiapas protección a migrantes; “donde come uno comen dos”, dice

Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y a Rutilio Escandón, que se brinde protección y a atención a los migrantes que vienen de Honduras y prometió que en su gobierno habrá trabajo para todos.

En un mitin en la capital del estado, el último de su gira de agradecimiento, dijo: “le estoy pidiendo, de manera muy respetuosa, al gobernador constitucional y al gobernador electo de Chiapas, a los dos, para que estén muy pendientes que se proteja a los migrantes, que se les garantice que van a tener dónde dormir. Sobre todo que van a tener protección las familias, las mujeres, los niños. Y nada de maltrato, no queremos que ello sufran lo que padecen nuestros compatriotas cuando se ven en la necesidad de ir a Estados Unidos. No queremos que haya injusticias en México, ni en Guatemala, ni en Honduras, ni El Salvador, que no haya injusticias en Canadá, en Estados Unidos. Queremos un mundo sin injusticias y con derecho al trabajo, con el derecho a poder buscarse la vida todos los seres humanos”.

Dijo que con los programas que plantea el próximo gobierno en la región sureste “habrá trabajo para nosotros y para los que necesiten de nosotros, que vengan de otras partes. ¿Qué decimos? porque somos muy solidarios, muy fraternos los mexicanos, ¿qué decimos en las familias? donde come uno, comen dos. ¿No es así? Eso es lo que vamos a llevar a cabo, esa solidaridad”.

Dijo que seguirá insistiendo con el acuerdo planteado a Donald Trump para que comience a invertirse en la región y se evite la migración.